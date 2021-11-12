SOL Parti'den İzmir'de miting çağrısı

12 Kasım 2021 Cuma, 15:49

SOL Parti “Devrimci demokratik cumhuriyet için birleşelim” çağrısıyla Trabzon'un ardından ikinci mitingini İzmir'de düzenlemeye hazırlanıyor.



SOL Parti İzmir İl Başkanı Semih Taşcan, yarın düzenleyecekleri mitinge bütün İzmir halkını davet ettiklerini bildirdi.

13 Kasım Cumartesi günü Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenleyecekleri mitinge için İl binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Semih Taşcan şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye krizde. Tek adam rejimi ülkemizi her alanda krize sürükledi. Ekonomi dikiş tutmuyor. TL tarihin en büyük değer kaybını yaşıyor. Yanlış dış politika ülkemizi Suriye’de Afganistan’da ateş çemberinde tutuyor. Kayırma, rüşvet, yolsuzluklar çetelerle örülü bin bir türlü rezillik ortalığa saçılıyor. Bir avuç sömürücü zorba kamu birikimlerine el koyarak derelerimizi, ormanlarımızı kıyılarımızı yağmalayarak saltanat sürüyor. Krizin faturasını ise halk ödüyor!"

Taşcan mitinge çağrı açıklamasına şöyle devam etti:

"İşçiler, ilericiler, emekçiler, devrimciler, yurtseverler birleşelim. Haramilerin saltanatına son vermek için birleşelim. Ülkemizi tek adam rejiminden kurtarmak için birleşelim. Tek kişinin değil halkın yönettiği bir demokrasi için, Kaynakların bir avuç sömürücüye değil, halka aktarıldığı eşit bir ülke için, Devlet içindeki tarikat ve cemaatlerin dağıldığı laik bir gelecek için, Sömürücü emperyalist tekellerin ABD ve NATO’nun kovulduğu gerçek bir bağımsızlık için, Herkese iş, aş ve insanca yaşanabilir bir ücretin güvence altına alındığı, emek egemen bir düzen için, Ege bölgesinde yaşanan çevre kirliliğine karşı, doğanın talan edilmesi ve ranta açılmasına karşı yaşamı savunmak için, Tarımda yaşanan sömürüye karşı, çiftçinin insanca yaşam mücadelesi için, Tüm Ege bölgesinden geliyoruz. Trabzon’da ki umudu ve cesareti Ege’ye taşıyoruz, Bornova Meydanı’yla buluşturuyoruz. Emekçi halkın laik, bağımsız, devrimci demokratik cumhuriyetini kurmak için SOL’da birleşelim. 13 Kasım cumartesi saat 15.00’de izmir Bornova cumhuriyet meydanında devrimci demokratik cumhuriyet mitingine tüm halkımızı davet ediyoruz."