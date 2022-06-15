SOL Parti’den 'Seçim Güvenliği İttifakı' açıklaması

15 Haziran 2022 Çarşamba, 11:54

SOL Parti, seçim güvenliğine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye’nin siyasi ve toplumsal bir krizin içinde olduğu, krizin kaynağı olan AKP’nin ise iktidarını sürdürebilmek için ‘ülkeyi ateşin içine atmaktan çekinmediği’ belirtildi.

“Memlekete sahip çıkma kararlılığında olan tüm emekçi yurtsever insanların ortak sorumluluğu, bu tek adam rejimine son vermek için birleşmektir” tespitini yapan SOL Parti, “Atı Çaldırmayacağız, Üsküdar’ı Geçirmeyeceğiz” diyerek ‘Seçim Güvenliği İttifakı’ içinde yar alacağını duyurdu.

Açıklamada, “Tüm muhalefet partileri, seçim güvenliği konusunda oluşan tüm sivil girişimler ve toplumsal mücadele dinamikleriyle Seçim Güvenliği İttifakı ile birlikte olacağız” ifadeleri kullanıldı.

SOL PARTİ’nin açıklaması şu şekilde:

"NE YAPARLARSA YAPSINLAR BAŞARAMAYACAKLAR

KAZANACAĞIZ!

HAYDİ BİR ADIM ÖNE

Türkiye ekonomik, siyasi ve toplumsal bir kriz içinde. Bu krizin bizatihi kaynağı olan AKP, çürümüş iktidarını sürdürebilmek için ülkemizi ateşin içine atmaktan çekinmiyor.

Memlekete sahip çıkma kararlılığında olan tüm emekçi yurtsever insanların ortak sorumluluğu, bu tek adam rejimine son vermek için birleşmektir.

Birleşeceğiz, Mücadele Edeceğiz ve Mutlaka Kazanacağız

AKP, tutuklama, baskı ve yasaklarla bir kez daha “atı (ç)alıp Üsküdar’ı geçme” planları kuruyor. SADAT’dan şeriatçı paramiliter güçlere ve YSK’dan devletin baskı aygıtlarına ellerindeki tüm olanaklar bunun için seferber ediliyor.

Bu gözü kararmış kötülükle baş edecek gücümüz olduğunu göstereceğiz! Tüm muhalefet güçleri birlikte ve dayanışma içinde, sandıklara sahip çıkarak başarmanın yolunu açmak için bir adım öne çıkıyoruz!

Atı Çaldırmayacağız, Üsküdar’ı Geçirmeyeceğiz

Atları çalma planlarını boşa düşürmek için harekete geçiyoruz. Her sokakta, her mahallede Seçim Güvenliği Komiteleri oluşturacak, seçim anını beklemeden bugünden çalışmalarımıza başlayacağız. Bu çalışmalar kapsamında sokak ve mahallelerde dayanışma ağları kurulacak, seçim güvenliğine ilişkin teknik hazırlıklar yapılacak.

Seçim Güvenliği İttifakında Omuz Omuza Olacağız

SOL Parti, seçim güvenliği komiteleri ile yürüttüğü çalışmalarını tüm muhalefetle omuz omuza sürdürecek. Tüm muhalefet partileri, seçim güvenliği konusunda oluşan tüm sivil girişimler ve toplumsal mücadele dinamikleriyle Seçim Güvenliği İttifakı ile birlikte olacağız."