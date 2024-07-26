Sol partiler ‘Katliam Yasası’na ilişkin AKP’nin sorumluluklardan kaçtığını söyledi

Yayınlanma: 26.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.07.2024 - 04:00

AKP’nin “katliam yasası” olarak da bilinen Hayvanları Koruma Yasası’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi tartışmalara karşın komisyonda kabul edildi. HKP adına gazetemize konuşan Adnan Okur, “Hemen her gün en az bir kadın katlediliyor. Bütün bunları görmeyeceksiniz, zavallı sokak canlarının peşine düşeceksiniz. ‘Onların katliamından siyasi rant devşirelim’ diyeceksiniz” diye konuştu.

‘ÇABALAR SONUÇSUZ KALACAK’

Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ise bu tartışmaların 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasası’nın uygulanmaması nedeniyle ortaya çıktığını belirttti. Bayhan, “İktidarın sorunu tanımlama biçimi, bu vahşi çözümü neden tercih ettiğini bile açıkça göstermektedir. ‘Başı boş sokak hayvanları sorunu’ olarak adlandırılan mesele, mülk edinilemeyen ve kâr elde edilemeyen her canlının değersizleştirildiği, kıymetinin olmadığı ve fazlalık olarak görülüp yok edilmek istendiği bir politikanın yansımasıdır. Yani nereye baksa para ve rant gören bu iktidar için köpekler dahi böylesi bir sınıfsal ayrıma tabi tutuluyor. Bu vahşi çözümü sanki toplumun talebiymiş gibi göstermeye çalışıyorlar, ancak bu çabalar sonuçsuz kalacaktır” dedi. CHP’li belediyelerin bu yasayı uygulamayacağını açıkladıklarını anımsatan Bayhan şu ifadeleri kullandı: “Yasanın geçmesiyle beraber, tek adam iktidarı sorumlulukları belediyelere yükleyerek, her türlü sorunun muhatabı olarak yerel yönetimleri işaret edecek. Kendisi sorumluluktan kaçmayı hedefliyor. Biz mevcut sorun açısından etik, bilimsel, insani ve yaşam hakkına dayalı çözümün; kısırlaştırmak, yerinde yaşatmak, üretim ve satışı yasaklamak olduğunu düşünüyoruz.”

‘AKP HAZMEDEMEDİ’

SOL Parti adına gazetemize konuşan sözcüler kurulu üyesi Önder İşleyen ise “AKP belediyeleri kaybetmeyi hazmedemedi. Sadece ötanaziyi değil, hayvanların toplatılarak tecrit altında yaşamak zorunda bırakılmalarını da kabul etmiyoruz. Bu yerlerin hayvanlara yönelik sistematik şiddetin birer ürünü olduğunu biliyoruz. Hayvanların yaşam alanları sokaklardır” ifadelerini kullandı.

MECLİS'E ZİYARETÇİ YASAĞI

TBMM’ye 26-29 Temmuz tarihleri arasında ziyaretçi kabul edilmeyeceği duyuruldu, Neden olarak da gündemin yoğunluğu neden gösterildi. Erdoğan, “Biz 3-5 marjinal karakterin çığırtkanlık yapmasına eyvallah etmeyiz. Bu meseleyi Meclis tatile girmeden önce bitireceğiz” demişti.

