Sol partiler, Öcalan’ın çağrısını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefini değerlendirdi: Ömür boyu başkanlık

Yayınlanma: 02.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.03.2025 - 04:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nin elebaşısı Abdullah Öcalan’a yönelik çağrısının ardından başlayan ve adı konmayan süreç kapsamında, terör elebaşısı 27 Şubat’ta terör örgütü PKK’ye yönelik çağrıyı yaptı.

Sol partiler, terör elebaşısının açıklaması ile terör örgütünün ateşkes açıklamasını gazetemiz Cumhuriyet’e değerlendirdi. Devrim Hareketi, SOL Parti, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) ve Türkiye Komünist Hareketi yetkililerinin değerlendirmeleri şöyle:

Devrim Hareketi Sözcüsü Ercan Bölükbaşı, açıklamanın ardından ayrı bir notun sözlü olarak iletilmesinden hareketle, söz konusu metnin AKP, MHP ve Öcalan’ın mutabakatı olduğunu söyledi. Metindeki tarih okumasının “oldukça zıt ve gerici bir içeriğinin olduğunu” belirterek “Kürt sorununun ve çatışmaların tarihi sorumluluğu reel sosyalizme ve Türkiye’nin Cumhuriyet devrimine yükleniyor. Bu durumda, AKP iktidarının Cumhuriyet düşmanı karşı devrimci rolü ve reel sosyalizmin ortadan kalkmış olması olumlu görülüyor, çözümün zemini olarak ilan ediliyor. Dolayısıyla sürecin yaslandığı zemin gerici bir zemindir. Bu zeminden barış, demokratikleşme beklemek bize göre gerçekçi olmaz” dedi.

‘FIRSATA ÇEVİRECEKLER’

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, “savaş ve şiddet ortamının sona erdirilmesini önemli bulduklarını” belirterek “Buna karşın, silahların susmasının tek başına Kürt sorununun çözümü anlamına gelmeyecek. Bütün bir toplumu baskı altına alarak, muhalefeti yargı operasyonlarıyla etkisizleştirilmeye çalışarak sürdürülmeye çalışılan, parlamentonun, yargının ve hatta seçimlerin göstermelik hale getirildiği bu mevcut tek adam rejimi içinde, Kürt sorunu da dahil demokratik çözümlerin gelişmesini beklemenin abesliği de ortadadır.

AKP ve MHP bu süreci, kendi baskıcı iktidarlarını sürdürmek için bir fırsat çevirmeye çalışıyor. Hedeflerinin Erdoğan’a ömür boyu başkanlık yolunun açılması olduğunu açıkça ilan ediyorlar” dedi.

‘BOP’U HAYATA GEÇİRECEKLER’

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut ise “Turpların büyüğü heybede; alıştıra alıştıra çıkaracaklar” diyerek şu ifadeleri kullandı: “Bu süreci ABD yönetiyor. Eninde, sonunda Büyük Ortadoğu Projesi’ni (BOP) hayata geçirecekler. Türkiye, bölgenin en sağlam devleti, halkı da en dirençli halkı. Kolay bir iş olamayacak. Genelkurmay’ın üstünü ne kadar tutsalar da tabanda Mustafa Kemal’in askerlerinin olduğunu gördük. Bu nedenle umudumuzu korumalıyız.”

Adı konmayan süreçte “yeni anayasa” ve “BOP”un hesabının yapıldığını vurgulayan TKH Merkez Komite Üyesi Kurtuluş Kılıçer, “Bugün sanki bir demokratik süreç ortaya çıkacakmış gibi bir beklentiye kimse kapılmasın. Her türlü muhalefetin susturulduğu, aydınların sindirildiği ve korku iklimi yaratarak hukuku bir sopa olarak kullanarak istibdat rejiminden ve hele hele gerici-faşist bir iktidardan demokrasi beklemek ne kadar mümkün? Hesaplar başka çünkü. Erdoğan’ın heybesindeki turpları tek tek çıkaracaklar. Türk ve Kürt emekçilerinin birliği ve kardeşliği sermayeye, gericiliğe ve emperyalizme karşı mücadeleyle mümkün” dedi.

'ÇAĞRIYA UYACAĞIZ'

TERÖR örgütü PKK, Abdullah Öcalan’ın ‘’silah bırakma ve örgütün kendisini feshetme’’ çağrısına uyacağını açıkladı.

Terör örgütü, bugünden geçerli olmak üzere “ateşkes” ilan ettiğini ve fesih kongresine hazırlanacağını duyurdu. Terör örgütünün açıklamasında “Demokratik siyaset ve hukuki zeminin de uygun olması gerektigˆinin altını c¸izmek istiyoruz” ifadeleri dikkat çekti.