Solun da söyleyecekleri var! Yargı krizinden sonra 'yüzde 50+1' tartışmalarını nasıl yorumluyorlar?

Yayınlanma: 20.11.2023 - 16:03

Güncelleme: 20.11.2023 - 16:09

14 Mayıs seçimlerinin hemen ardından yeni anayasa tartışmalarını açan iktidar, her konu başlığında gündemi yeni anayasaya taşıdı; en ufak tartışmayı da yeni anayasayı gündeme getirmek için kullandı.

Ancak Meclis’te tek başına anayasayı kabul etmek için gerekli sayıya ulaşamayan AKP, kurduğu ittifakla da bu ihtimalin yanından geçemedi.

Olası bir yeni anayasayı halkoylamasına götürmek için de Cumhur İttifakı dışındaki partilerin desteği gerekiyor.

Meclis aritmetiği tartışılırken Cumhuriyet; sol ve sosyalist partilere, başta yargıda çıkan “anayasaya uymama krizi” ve yüzde 50+1 sisteminin değiştirilmek istenmesi üzerinden yeni anayasa tartışmalarını sordu.

EMEP, HKP, SOL PARTİ, TKP, TKH VE EMEP'in de arasında bulunduğu sol partiler, görüşlerini Cumhuriyet'e açıkladı. Sefa Uyar'ın yazı dizisi yarın Cumhuriyet'te.