Soma maden faciasında ölen emekçilerin ailelerinin hukuk mücadelesi 10 yıldır sürüyor: Yakınlarına ödenecek tazminatlar ‘pul’ oldu

Soma’da 13 Mayıs 2014’te meydana gelen 301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın üzerinden 10 yıl geçti. Bu 10 yılda ne adalet yerini buldu ne geride kalanların acısı dindi. Davalar halen sürüyor.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 12.05.2024 - 04:00
Soma maden faciasında ölen emekçilerin ailelerinin hukuk mücadelesi 10 yıldır sürüyor: Yakınlarına ödenecek tazminatlar ‘pul’ oldu
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Faciada sorumlulukları olduğu iddiasıyla yargılanan 28 kamu görevlisi ancak 10 yıl sonra yargıç karşısına çıkabildi. Dava ilk duruşmada dört ay sonraya 12 Eylül’e ertelendi. Yaşamını yitiren madencilerin ailelerinin bir kısmı tazminatlarını alırken bir kısım ailenin ise yıllardır tazminat mücadelesi devam ediyor. Yakınlara ödenecek tazminatlar ise “pul”a döndü. 

101 DAVA DEVAM EDİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ocak ayında CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu’nun soru önergesine verdiği yanıta göre, “verilen kararların kesinleşmesi üzerine işçi ailelerine ödemeler yapılmış olmakla birlikte süreç içerisinde ortaya çıkan yeni davalar nedeniyle yargılama süreci devam eden 101 dava” bulunuyor. Bakanlığın yanıtında, hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından bugüne kadar açılan maddi-manevi tazminat istemli davalardan kesinleşenlere ilişkin toplam 337.1 milyon lira ödeme yapıldığı da kaydedildi. Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Soma AŞ ile birlikte taraf olduğu maddi, manevi tazminat ve diğer işçilik alacakları davaları için yargılama gideri ve mahkeme harcı olarak toplam 45.1 milyon lira ödedi. Bu miktarın 33.3 milyon lirası Soma Kömür İşletmeleri AŞ’nin teminatlarından kesildi. TKİ, Soma AŞ ile birlikte taraf olduğu maddi, manevi tazminat ve işçilik alacakları davaları için teminat mektubu komisyon ücreti olarak toplam 3.9 milyon TL ödeme yapıldı. Bu miktarın 1.7 milyon lirası Soma Kömür İşletmeleri AŞ’nin teminatlarından kesildi. Bakanlık, ödenen tazminatların faizleri konusunda ise net bir yanıt veremedi.

"UZATMA OYUNU"

2015’te görülmeye başlayan davada tutuklu sanık kalmadığına dikkat çeken Bakırlıoğlu şöyle konuştu: “301 madencinin ölümündeki sorumluluklarını ve ihmallerini unutup ailelere karşı hukuki mücadeleye giriştiler! Yargılamayı uzatmak için ellerinden geleni yaptılar. İlk zamanlarda tazminat kazanan aileler 1-2 ev parası alabiliyorken; davası süren ailelerin alacağı tazminat artık 1 ev bile alamaz hale geldi. Açılan davalarda aileler lehine alınan emsal kararlar söz konusuyken TKİ’nin ‘süreç uzatma oyunu’ işe yaradı! Tüm davaları kaybetmelerine rağmen tazminatları ısrarla ödemeyerek yüzlerce acılı insanı mağdur etmeye göz göre göre devam ediyorlar. Üstelik mahkeme masrafları ile kamu zararına da neden oluyorlar.”


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