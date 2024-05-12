Soma maden faciasında ölen emekçilerin ailelerinin hukuk mücadelesi 10 yıldır sürüyor: Yakınlarına ödenecek tazminatlar ‘pul’ oldu
Soma’da 13 Mayıs 2014’te meydana gelen 301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın üzerinden 10 yıl geçti. Bu 10 yılda ne adalet yerini buldu ne geride kalanların acısı dindi. Davalar halen sürüyor.
Faciada sorumlulukları
olduğu iddiasıyla yargılanan
28 kamu görevlisi ancak 10
yıl sonra yargıç karşısına
çıkabildi. Dava ilk duruşmada
dört ay sonraya 12 Eylül’e
ertelendi. Yaşamını yitiren
madencilerin ailelerinin bir
kısmı tazminatlarını alırken
bir kısım ailenin ise yıllardır
tazminat mücadelesi devam
ediyor. Yakınlara ödenecek
tazminatlar ise “pul”a döndü.
101 DAVA DEVAM EDİYOR
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı’nın ocak ayında
CHP Manisa Milletvekili
Vehbi Bakırlıoğlu’nun soru
önergesine verdiği yanıta göre,
“verilen kararların kesinleşmesi
üzerine işçi ailelerine ödemeler
yapılmış olmakla birlikte süreç
içerisinde ortaya çıkan yeni
davalar nedeniyle yargılama
süreci devam eden 101 dava”
bulunuyor. Bakanlığın yanıtında,
hayatını kaybedenlerin yakınları
tarafından bugüne kadar açılan
maddi-manevi tazminat istemli
davalardan kesinleşenlere
ilişkin toplam 337.1 milyon lira
ödeme yapıldığı da kaydedildi.
Türkiye Kömür İşletmeleri
(TKİ), Soma AŞ ile birlikte taraf
olduğu maddi, manevi tazminat
ve diğer işçilik alacakları
davaları için yargılama gideri
ve mahkeme harcı olarak
toplam 45.1 milyon lira ödedi.
Bu miktarın 33.3 milyon lirası
Soma Kömür İşletmeleri
AŞ’nin teminatlarından kesildi.
TKİ, Soma AŞ ile birlikte
taraf olduğu maddi, manevi
tazminat ve işçilik alacakları
davaları için teminat mektubu
komisyon ücreti olarak toplam
3.9 milyon TL ödeme yapıldı.
Bu miktarın 1.7 milyon lirası
Soma Kömür İşletmeleri
AŞ’nin teminatlarından kesildi.
Bakanlık, ödenen tazminatların
faizleri konusunda ise net bir
yanıt veremedi.
"UZATMA OYUNU"
2015’te görülmeye
başlayan davada tutuklu
sanık kalmadığına dikkat
çeken Bakırlıoğlu şöyle
konuştu: “301 madencinin
ölümündeki sorumluluklarını
ve ihmallerini unutup ailelere
karşı hukuki mücadeleye
giriştiler! Yargılamayı uzatmak
için ellerinden geleni yaptılar.
İlk zamanlarda tazminat
kazanan aileler 1-2 ev parası
alabiliyorken; davası süren
ailelerin alacağı tazminat
artık 1 ev bile alamaz hale
geldi. Açılan davalarda aileler
lehine alınan emsal kararlar
söz konusuyken TKİ’nin ‘süreç
uzatma oyunu’ işe yaradı!
Tüm davaları kaybetmelerine
rağmen tazminatları ısrarla
ödemeyerek yüzlerce
acılı insanı mağdur
etmeye göz göre göre devam
ediyorlar. Üstelik mahkeme
masrafları ile kamu zararına
da neden oluyorlar.”
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