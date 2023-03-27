Son anket MetroPOLL'den: Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkı belli oldu
MetroPoll Araştırma Başkanı Özer Sencar, sosyal medya hesabından cumhurbaşkanlığı yarışındaki son durumu açıkladı. Sencar, yaptıkları ankette Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'da 2.5 puan önde olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 50 günden az bir süre kala anket sonuçları büyük merakla takip ediyor.
MetroPoll Araştırma Başkanı Özer Sencar, sosyal medya hesabından son anket sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. "Değerli okuyucular araştırma bulgularını sadece abonelerimize gönderiyoruz" diyen Sencar, "Burada çok kısıtlı paylaşıyoruz. Böyle bir karar aldığımız için üzgünüz. Ekonomik şartların zorlamasının sonucudur bu durum" ifadelerini kullandı.
Sencar, "Çok fazla sorulan başkanlık seçimine yönelik adayların oy desteği nedir sorusuna cevap olarak kısa bir açıklama verelim" diyerek Mart ayındaki son durumu da açıkladı.
FARK 2.5 PUAN
Sencar, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yarışta son durumun, Kılıçdaroğlu lehine 2.5 puan olduğu yazdı.
Sencar, "Mart ayı bulgularına göre KK 2.5 puan RTE’nin önünde görülüyor" ifadelerini kullandı.
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