İşçiler otobüslerle Erdoğan’ın mitingine taşınmıştı: AKP'den açıklama geldi
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, işçilerin zorla AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine götürüldüğü iddialarına karşı açıklama yaptı. Özhaseki, "3-5 bin işçi arkadaşımız toplanmışlar ve meydana geliyorlar. 'İşçi arkadaşları almayacağız' mı diyelim? İşçi arkadaşlarımızın Cumhurbaşkanımıza karşı müthiş bir muhabbeti var" dedi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin Kayseri İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.
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