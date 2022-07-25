İşçiler otobüslerle Erdoğan’ın mitingine taşınmıştı: AKP'den açıklama geldi

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, işçilerin zorla AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine götürüldüğü iddialarına karşı açıklama yaptı. Özhaseki, "3-5 bin işçi arkadaşımız toplanmışlar ve meydana geliyorlar. 'İşçi arkadaşları almayacağız' mı diyelim? İşçi arkadaşlarımızın Cumhurbaşkanımıza karşı müthiş bir muhabbeti var" dedi.

İHA
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 13:23

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin Kayseri İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

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Mehmet Özhaseki Çetin Arık Miting Recep Tayyip Erdoğan

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