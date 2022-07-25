İhaleler yandaşa! Pendik Belediyesi ihaleyi AKP aday adayına verdi

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:19

Pendik Belediyesi'nin 5 Temmuz'da ihaleye çıkardığı, ilçedeki yeni parkların yapımı ve mevcut parkların revizyonuna ilişkin çalışma 20 Temmuz'da bir yıllık sözleşme imzalanmasıyla sonuçlandı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; 312 kalem inşaat, 111 kalem peyzaj işinin süresi, bir yıl olarak belirlendi.

BİR ÖNCEKİ YIL DA AYNI ŞİRKET ALMIŞTI

Belediyenin 64 milyon lira yaklaşık maliyet belirlediği ihaleyi, 57 milyon 935 bin 865 TL'lik en düşük teklifi sunan Mavi Yeşil Turizm Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı.

AKP'li belediyenin geçtiğimiz yıl aynı iş için düzenlediği ihaleyi yine bu şirket 30. 4 milyon liraya almıştı.

AKP'DEN ADAY ADAYI OLMUŞTU

Mavi Yeşil Turizm Şirketi'nin ortakları Erol Bulut ve Hasan Alas. Şirketin yüzde 50 ortağı Erol Bulut 24 Haziran 2018 seçimlerinde AKP'den İstanbul 3. bölge milletvekili aday adayı olmuştu.

Bulut ayrıca, 15 Temmuz Gazileri Platformu'nun da başkanlığını sürdürüyor. Şirketin diğer ortağı Hasan Alas'ın ise eski AKP Eyüpsultan İlçe Yönetim Kurulu üyesi olduğu öğrenildi.

SEZEN AKSU AYRINTISI

15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, geçtiğimiz aylarda Sezen Aksu’nun “Şahane Bir Şey Yaşamak” adlı şarkısında kullandığı “Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem” sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Söz konusu suç duyurusu sosyal medya büyük tepki çekmişti.