Son ankette çarpıcı sonuç: Birinci sırada ne AKP, ne de CHP var...

Muhalefet "erken seçim" çağrısını yinelemeye devam ederken; kamuoyu araştırma şirketleri de bu süreçte halkın nabzını tutmaya devam ediyor.

ASAL Araştırma, 26 ilde 12-21 Haziran 2025 tarihleri arasında 2012 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

NE AKP, NE CHP...

“Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?” sorusu yöneltilen ankete göre; “Kararsızım” veya “Oy kullanmayacağım” diyen seçmenlerin oranı, AKP ve CHP’yi geride bıraktı.

Yanıt verenlerin 27,5’i kararsız olduğunu dile getirdi; AKP 23 puanla, CHP 22,2 puanla kararsızların gerisinde kaldı.

İşte araştırmanın sonuçları…

Kararsızlar dağıtılmadan önce sonuçlar:

AKP: Yüzde 23

CHP: Yüzde 22,2

MHP: Yüzde 7,4

DEM Parti: 6,9

İYİ Parti: Yüzde 3,2

Zafer Partisi: Yüzde 2,8

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,5

TİP: Yüzde 1,1

Anahtar Parti: Yüzde 0,9

Diğer: Yüzde 2,5

Kararsız/Oy kullanmam: Yüzde 27,5

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra sonuçlar:

AKP: Yüzde 31,7

CHP: Yüzde 30,6

MHP: Yüzde 10,2

DEM Parti: Yüzde 9,5

İYİ Parti: Yüzde 4,4

Zafer Partisi: Yüzde 3,9

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,4

TİP: Yüzde 1,5

Anahtar Parti: Yüzde 1,3



