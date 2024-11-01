Son ankette çarpıcı sonuç: Erdoğan'ı yenen isim belli oldu

Yayınlanma: 01.11.2024 - 11:20

Güncelleme: 01.11.2024 - 11:21

SER-AR Araştırma, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" ve "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar bu şekilde olsa hangi adaya oy verirsiniz?" diye sordu.

25-30 Ekim tarihleri arasında yapılan seçim anketinde CHP ile AKP arasındaki fark dikkat çekerken; Erdoğan, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy oranları da açıklandı.

BİRİNCİ PARTİ YİNE CHP

Ankete sonuçlarına göre; CHP yüzde 29,7 AKP yüzde 28,1 oy alıyor.

Ankete göre dikkat çeken Yeniden Refah yüzde 7,3, Zafer Partisi yüzde 7,2 oy alıyor.

Cumhurbaşkanlığında ise Erdoğan'ın yüzde 5,4 oranında önünde olan Mansur Yavaş yüzde 38,8 oy oranı ile dikkat çekti.

İşte SER-AR'ın yapmış olduğu son seçim anketinin sonuçları:

CHP: Yüzde 29,7

AKP: Yüzde 28,1

DEM: Yüzde 10,6

MHP: Yüzde 8,9

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 7,3

ZAFER: Yüzde 7,2

İYİ PARTİ: Yüzde 3,5

TİP: Yüzde 1,8

DİĞER: Yüzde 2,9

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI