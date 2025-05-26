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Son ankette çarpıcı sonuç... 'Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer' diye soruldu: İlk sıradaki yanıt şaşırttı! Ne AKP, ne CHP...