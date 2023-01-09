ORC son anketini yayımladı: Erdoğan'ın oyları yine eridi

Siyasetteki 'erken seçim' tartışmaları hız kazanırken; ORC Araştırma Şirketi, yeni bir anket yayımladı. Ankette Erdoğan'ın karşısındaki olası adayların alacağı oylar sıralandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2023 - 11:12
ORC son anketini yayımladı: Erdoğan'ın oyları yine eridi
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Türkiye 'olası erken seçimi' konuşmaya devam ederken ORC Araştırma şirketi yeni bir anket yayımladı.

Son olarak, şu ana kadar kesin bir dille 'erken seçim' iddialarını reddeden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada seçim tarihinin 'mevsim şartlarına göre güncellenebileceğini' söyledi.

Seçim yaklaştıkça araştırma şirketlerinin anketleri de hız kazandı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı henüz netleşmemişken ORC Araştırma, "Cumhurbaşkanlığı seçimi oy tercihleri " başlıklı bir anket yayımladı. 

2-5 Ocak 2023 tarihlerinde 45 İl'de 3 bin 780 kişi ile yüz yüze yapılan araştırmada Erdoğan'ın karşısındaki olası adayların oy dağılımı şu şekilde;

•Erdoğan %39,8

•Yavaş %49,4 

 

•Erdoğan %41,9

•İmamoğlu %47,0

 

•Erdoğan %41,7

•Akşener %46,3

 

•Erdoğan %42,5

•Kılıçdaroğlu %41,8


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