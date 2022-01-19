Son Dakika | Yeni yıl zamlarına da değindi: Erdoğan yine Gezi'yi hedef aldı

19 Ocak 2022 Çarşamba, 19:17

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki yıl bu zamanlar bambaşka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız" dedi.

EKONOMİK KRİZ

Bugünün Türkiye'sinin ne 1970'li yılların, ne de 1994 ve 2001 yıllarının krizine benzemediğini söyleyen Erdoğan, Gezi Olayları'nı hedef aldı.

Döviz kuru dalgalanmasına da değinen Erdoğan, 20 Aralık'ta açıklanan paketle panik havasını dağıtmak mecburiyetinde kaldıklarını söyledi.

Böyle bir dalgalanmanın yaşanmasına sebep olacak hiçbir etken olmadığını savunan Erdoğan, döviz garantili kur mevduatına büyük talep olduğunu belirtti.

Yatırımcılara Türk Lirası bazlı yeni alternatifler sunulduğunu söyleyen Erdoğan, "Şu ana kadar 163 milyar liralık mevduat, kur korumalı sisteme geçmiştir" diye konuştu.

YENİ YILDA GELEN ZAMLARA DEĞİNDİ

Erdoğan, "Bankaların, darphanenin ve altın rafinerilerinin içinde yer aldığı mekanizmayla vatandaşlarımızın altınlarını sisteme sokmalarını temin edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ekonomideki hedeflerimizi engellemek isteyenlere aradıkları ortamı vermeyeceğiz" ifadelerini kullanan Erdoğan, yılbaşından bu yana devam eden zamlarla ilgili "Yılbaşından itibaren doğalgazda, elektrikte fiyat artışı mümkün olabilecek en alt seviyede yapıldı; devlet bu konuda fedakarlığı sürdürüyor" değerlendirmesini yaptı.

SALGINLA MÜCADELE

Avrupa ve ABD başta olmak üzere pek çok coğrafyanın Covid-19'un Omicron varyantının etkisi altında olduğunu ifade eden Erdoğan, yurttaşlara temizlik, maske ve mesafe çağrısını yineledi.

Yangın ve sel felaketlerinde zarar gören yurtlara 350 milyon lira ödeme yapıldığını söyleyen Erdoğan, tarım ürünleri zararlarının karşılanması konusundak eksikleri tamamlamak için 200 milyon liralık bir kaynak daha ayırdıklarını belirtti.

Taliban'ın iktidarı ele geçirdiği Afganistan'a ilişkin de konuşan Erdoğan, Afganistan'a bir iyilik treni göndereceklerini açıkladı.