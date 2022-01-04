Son dakika | Kılıçdaroğlu: 'Ekrem İmamoğlu’ndan intikam almaya çalışıyorlar'

04 Ocak 2022 Salı, 13:48

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör iddiasıyla başlattığı teftişe ilişkin "Devlet adaletle yönetilir. Belediye başkanlarımızın çalışmalarını hazmedemiyorlar, baskı kurmaya çalışıyorlar. Her türlü iftirayı atabiliyorlar" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu'ndan intikam alacaklarmış. Senin görevin ne kardeşim, git yakala. Ama yapmıyor, yapamıyor, yok böyle bir şey. İftira atıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Kavgadan bıktık. Milletimiz bir taraf bunları yazıyor. Kavga istemiyor, huzur istiyor bu insanlar. Devleti yönetenler kin ve öfkeden medet ummamalı. Devlet adaletle yönetilir. Belediye başkanlarımızın çalışmalarını hazmedemiyorlar, baskı kurmaya çalışıyorlar. Her türlü iftirayı atabiliyorlar. İntikam alacaklar, kimden? Efendim Ekrem İmamoğlu'ndan intikam alacaklarmış. Senin görevin ne kardeşim, git yakala. Ama yapmıyor, yapamıyor, yok böyle bir şey. İftira atıyorlar. Yedirmeyeceğiz o rantı size.

Belediye başkanımız seçimle geldi. Sözde hakimler, dört pusuladan biri sahtedir dedi. Fark yükseldi. Bu milletin adalet duygusuna güveniyorum.

Şimdi görevli müfettişler gitmişler, gitsinler kardeşim. Mansur Yavaş kazanırsa, faturaları teröristler toplayacakmış... Yav bu kadar akıldan yoksun insanlar, nasıl siyaset yapıyorlar.

"SİZİN DEĞERİNİZ BİZİM BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN TIRNAĞI KADAR BİLE DEĞİL"

Bunların temel görevi kul hakkı yiyerek beslenmektir. Atadıkları bir bakan var, yapılmayan işi yapılmış gibi gösterdi. Bu adam bakan oluyor. Noldu bu dosya? Niye savcılar üzerine gitmiyor. Yolsuzluk dosyalarını tam yakalıyorlar, İçişleri Bakanı diyor ki bunları bana vereceksin. 35 yolsuzluk dosyası. Kapatıyorlar dosyaları. O dosyalar kapanmayacak, kul hakkı yiyenlerin fitil fitil burnundan getireceğiz.

Sizin feriştahınız gelse bizim belediye başkanlarına bir şey yapmaz. Sizin değeriniz bizim belediye başkanlarımızın tırnağı bile değil.

“TÜRKİYE CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOYGUNLARI GERÇEKLEŞTİ”

Dolar kurundaki oynamalardan, Türkiye tarihinin en büyük soygunu gerçekleşti. Zaten haram... Kul hakkından beslenen kişiler zaten haram yerler, zaten haram yiyorlar. Şimdi bu soygunun bütün detaylarını ortaya çıkarmak istiyoruz. Önerger verdi arkadaşlar, bugün görüşülecek. Bu önergeye kim hayır diyorsa, o yolsuzluğun ortağıdır.

128 milyar doları nasıl unutmadıysak bu soygunu da unutmayacağız.

Elektrikte Cumhuriyet tarihinin en büyük zammını yapan kim? AK Parti'ye oy veren kardeşim sana soruyorum; dış güçler mi yaptı bunu? Elektriğe yüzde 127 zam. Nasıl ödeyecek bunu vatandaş?

Doğalgaza zam gelirse iğneden ipliğe her şeye zam gelir.

Erdoğan'a çağrıda bulunayım. Zam yapmadığın bir şeyi açıkla. Açıklayamaz. Ama ben bir tüyo vereyim. Teneffüs ettiğimiz havaya henüz zam gelmedi.

BAHÇELİ'YE TEPKİ

Bahçeli'ye de sesleniyorum, senin milliyetçiyim diye ortalarda gezmenden hoşlanmıyorum. Hiçbir ülkücü haramzadelere hizmet etmez.

Katarlılara neler verdiniz. Vermediğiniz yer kalmadı. Memleketi Katar Katar satarsınız, ortalığa çıkıp ben milliyetçiyim diye gezersiniz. Beşli çete de var bunun içinde. Türkiye'nin bütün mal varlıkları peşkeş çekiliyor, ama kendisine milliyetçi, ülkücü diyenler sözde biz buna karşıyız diyor, tam tersine destek veriyorlar. Konuşamazlar Katarlılara karşı. Katar aşkının topluma maliyeti nedir, bunu araştırmak lazım.

"KATARLILAR BUNLARIN ÇOK FAZLA SIRLARINI BİLİYORLAR"

Katar aşkı malum sarayda. Aralarında herhalde bir dolar ilişkisi var. Kendisini milliyetçi ülkücü kabul eden çakmalar her türlü desteği veriyorlar. Aynı Katar, Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölgede Rumlarla araştırma yaptı. Tık çıktı mı? Bahçeli'den ses çıktı mı, Erdoğan'dan ses çıktı mı? Hani bizim gemilerimiz geziyordu? Ne oldu? Katarlılar olunca ağızlarına bant çektiler. Çünkü Katarlılar bunların çok fazla sırlarını biliyorlar"