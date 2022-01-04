Kılıçdaroğlu, MEB’e gitmeden önce aranan isim

04 Ocak 2022 Salı

Biliyorsunuz; CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan içeri alınmadı. Mülakatlarda elenenlerin hakkını arıyordu ancak kilitli kapıyla karşı karşıya kaldı. Ne Bakan Mahmut Özer ne de bir bürokrat mülakatlarda neler olduğunu açıkladı.

Şimdi...

MEB’e gidilmeden önce neler yaşandığını merak ettim. Ve önemli bir bilgiye ulaştım.

Evet, Kılıçdaroğlu’nun bakanlığa gideceğini açıkladığı gece dahil CHP kurmayları, bakanlık yetkilileriyle temas kurmaya çalıştı. Ancak asıl dikkat çeken görüşme, MEB’e gidilen gün oldu.

Kılıçdaroğlu yola çıkmadan önce CHP’nin kurmaylarından bir isim eline telefonu aldı, eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u aradı. Eski Bakan Selçuk da CHP’nin kurmayına Danıştay’ın mülakatlarla ilgili verdiği kararı hatırlattı. Hatta bununla ilgili MEB’in bir yazısı olduğunu söyledi.

Eski Bakan Selçuk, mülakatlarda KPSS puanının üç aşağısı ya da üç yukarısı puan aralığının verilmesi gerektiğini kaydetti.

Ve ardından dikkat çeken bir gelişme daha oldu...

Kılıçdaroğlu da açıklamasında, Ziya Selçuk’un işaret ettiği Danıştay kararını hatırlattı. Ancak mevcut MEB yönetimi, böyle bir kararın olmadığını iddia etti.

YÜZÜNE TÜKÜRÜLMEDİ DİYE Mİ?



Baştan söyleyeyim, görenlerin yalancısıyım.

Bundan birkaç hafta önce, sabahın erken saatleri...

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki Duty Free mağazası...

Bir kasiyerin ağzından “Bu ne saçma şey” sözü duyuldu. Öyle ya, bir iç hatlar yolcusu nasıl oluyordu da sepetini doldurabiliyordu? Sima zaten tanıdıktı, yanındaki korumalar da dikkat çekiyordu.

Her şey ayarlandı. Orada bulunan bir yurtdışı yolcusunun pasaportu rica edildi. Ve nihayetinde sepetteki tütün ürünleri ucuza satın alınabildi.

Kim miydi o hakkı yokken özel muamele gören yolcu?

“Dolar 3 lirayı geçerse yüzüme tükürün” diyen biri vardı ya, işte o!

ERDOĞAN’A DESTEK GÜNDÜZ’DEN



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu “Kur korumalı mevduat sistemi” konuşulmaya devam ediyor...

Görmüşsünüzdür, İslamcı camiada da bu model tartışma yarattı. Kimileri bunun gizli faiz anlamına geldiğini, haram niteliğinde olabileceğini söyledi.

Erdoğan’a ilginç destek ise 90’lara damga vurmuş bir isimden geldi: Müslüm Gündüz...

Bilmeyen var mı: O ki, bir dönemin en çok konuşulan cemaat yapılanmalarından Aczmendilerin lideriydi. Müritleri siyah sarık ile cüppe giyer, saçlarını ve sakallarını kesmezdi. Ellerindeki uzun asalarla meydanlara çıkar, güvenlik güçleriyle kavgaları haberlerde yer alırdı. Mevcut rejimi İslami olmamakla suçlayıp, gerektiğinde şiddete başvuracaklarını söyleyip Atatürk’ü ve laikliği hedef alırlardı.

Bilen bilir, Müslüm Gündüz’ün Fadime Şahin isimli bir kadınla ilişkisi de çok tartışılmıştı.

Neyse...

İşte bu Gündüz, yakın zamanda kameraların karşısına geçti ve şöyle dedi:

“Devlet başkanı Erdoğan ‘alın’ diyorsa alın. Erdoğan da alın diyor, alın. Ama bir Müslümanın bundan sonra evinde dolar bulundurmasının vatan hainliğiyle eşdeğer olduğunu da çok rahat söyleyebilirim. Gerek bankasındaki hesapta, gerek yastık dibinde dolar olarak para bulunduran adamın vatan haini olduğuna kalıbımı basarım ve açıkça söylerim. Dinini, diyanetini, devletini paraya satan bir adamdır o adam.”

Ne kadar enteresan değil mi? Bir zamanlar devleti yıkmaktan bahseden isim, şimdi doları olanları “devlet düşmanı”, “vatan haini” olarak suçluyor...