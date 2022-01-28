Son dakika | Kılıçdaroğlu'ndan 'direnen bürokratlar' açıklaması

28 Ocak 2022 Cuma, 21:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HalkTV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında karla mücadele tartışmalarından, bürokrasiden kendilerine "yağan" dosyalara kadar birçok konuda değerlendirmede bulundu.

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı videoda “Tek bir imzayla, 6 milyar lira çeteye peşkeş çekildi” demişti.

Belgelerle ilgili detayları da anlatan Kılıçdaroğlu’na dün katıldığı televizyon programında cevap veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, böyle bir belgenin olmadığını söylemişti.

Bugünse AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu ve 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’ın imzası bulunan belgeyle ilgili 3 grup başkanvekilimiz önümüzdeki hafta basın toplantısı yapacaklar. Bu belgeler Meclis Genel Kurulu’nda da indirilecek çünkü AK Parti milletvekillerinin de bunu bilme hakkı var. Onların dünyadan haberi yok” dedi.



Altı muhalefet liderilye birlikte parlamenter sisteme geçiş çalışmalarının altına imza atacaklarını söyleyen CHP lideri, Erdoğan'a meydan okudu.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isterse canlı yayına bağlanıp cevap hakkını konuşabileceğini söyledi.

Erdoğan'a prompter göndermesinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Cesaret edemez" dedi.

KARLA MÜCADELE TARTIŞMALARI

Kılıçdaroğlu, İstanbul'da pazartesi akşamı yağan kar yağışına ilişkin, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinden gelen çabayı gösterdiğini biliyorum" diye konuştu.

Asıl tartışılması gereken noktanın İstanbul Havalimanı'nda yaşanan görüntüler olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "İktidarsınız, İBB Başkanı'nı kendinize rakip olarak görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"SİNDİRECEKSİNİZ!"

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a, "İstanbul'u kaybetmeyi içlerine sindiremiyorlar. Ankara'yı da İstanbul'u da sindireceksin!" dedi.

"Büyükşehir Belediyesi'nin bütün kadroları çalışıyordu" diyen Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse bundan endişe duymasın" diye konuştu.

Balıkçı tartışmalarına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, daha önce telefonlarının dinlendiğini söylediğini hatırlatarak, "Bir gerçek daha ortaya çıktı. Bir de izliyorlar" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Dinlemezseniz, izlemezseniz namertsiniz" dedi.

"Başlangıçta Erdoğan'ın etrafında en azından devleti bilen, tanıyan, sağduyulu insanlar vardı" diyen Kılıçdaroğlu, "Onları tasfiye etti. Kişinin egosu ve kibri, eleştiriye ve farklı görüşe tahammül edilemez noktaya getirebiliyor" diye konuştu.

"DİRENEN BÜROKRATLAR VAR"

Kılıçdaroğlu, "Direnen bürokratlar var. Yolsuzluk dosyalarını raporlayanlar var. Yağmur gibi yağıyor dosyalar. Erdoğan'ın imzası olanlar hakkında üç grup başkanvekili basın toplantısı ile duyuracaklar ve Meclis'e getirecekler. 6 milyar liralık yolsuzluk dosyasını savcılığı da verdik. Önce gidiyorlar müteahhitle temel atıyorlar sonra ihale yapıp müteahhite veriyorlar" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi tam bir sömürge haline getirmişler. Türkiye'yi peşkeş çekiyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu kadar para nereye gider?" sorusuna, "Onu da bulacağız inşallah" cevabını verdi.

Bürokratlar arasında "Bu kadar haksızlığa tahammül edemeyiz" diyenler olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, önüne gelen dosyaları imzalamadıkları için görevden alınanlar olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Memur Teoman'dan bahsettim. Rüşvet teklif ediyorlar, almıyor. Memur Teoman'ı sürüyorlar. Buradan bütün onurlu bürokratlara sesleniyorum: Siz devletin gerçek sahibisiniz. Sizi hakkınız hukukunuzu sonuna kadar benim boynumun borcu olacaktır. Sakın ola tüyü bitmemiş yetimin hakkına el uzatan bir belgenin altına imza atmayın."

"ERDOĞAN'A ÇOK SÜRPRİZLERİM VAR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla canlı yayındaki tartışmalarında Erdoğan'ın ıslak imzasının olduğu iki belgeyi gösterdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a çok sürprizlerim var. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sonuna kadar savunacağım" dedi.

Kendisine açılan tazminat davalarına ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, "Benim parayla işim yok. Ben onlar gibi değilim" diye konuştu.

'KUL HAKKI' AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu, "Kul hakkı yiyeni yatağında rahat uyutmayacağım" ifadelerini kullandı.

'5'Lİ ÇETE' KILIÇDAROĞLU'YLA GÖRÜŞMEK İSTEDİ Mİ?

'5'li çete'nin kendisiyle ilgili dolaylı yoldan görüşme talebi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, görüşme taleplerini geri çevirdiğini söyledi.

"ALNINDAN ÖPÜYORUM"

Uyuşturucu baronu Zindaşti'nin hapisten çıkartılmasına ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, "Sen Ortadoğu'nun en büyük uyuşturucu kaçakçısını dışarı çıkartacaksın. Sonra hiçbir şey yapmayacaksın" dedi.

Kilolarca uyuşturucu yakalanmasını sağlayan polisin merkeze çekildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, o polise seslenerek, "Alnından öpüyorum" diye konuştu.

ALTI LİDER BİR ARAYA GELİYOR

Altı liderin birbiriyle sürekli olarak iletişim halinde olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, altı liderin parlamenter sistemle ilgili olarak altı liderin bir araya geleceğini söyledi.

Eşitler arasında bir ilişki olmasını istediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, altı liderin, şubat ayı içerisinde parlamenter sistemle ilgili planlamanın altına imza atacaklarını söyledi.

Akşener'le ve Davutoğlu'yla üçlü görüşmeye ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Orada ne konuştuğumuzu anlatırsam doğru olmaz" dedi.

Türkiye'nin sorunları olduğunu söyleyen CHP lideri, liderler bir araya geldiğinde bu sorunları konuşmasının normal olduğunu söyledi.

"Hiç kimse merak etmesin. Liderler nasıl bir sorumluluk aldıklarının bilincindeler" diyen Kılıçdaroğlu, "Bütün partilerin iyi kurmayları var. Bunların büyük bir kısmı devlette uzun yıllar çalışan, deneyim sahibi olan kurmaylar var" diye konuştu.

Merkez Bankası'nın, BDDK'nın başına getirilecek insanların yetkin olması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'ndeki atamalara ilişkin mekanizmaların da olduğunu söyledi. Bütün meselenin liyakat ve adalet üzerinde anlaşmak olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bu kurumların başına gelenlerin yeri geldiğinde siyasi otoriyeti denetleme görevi olduğunu söyledi.

20 Aralık akşamı Erdoğan'ın kur garantili mevduat programını açıkladığı sırada 18 liradan satım yapan kişilerin 13 liradan sattıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet tarihinin en büyük gelir transferi" diye konuştu.

"ZULMÜN ARTSIN"

İktidara sert tepki veren Kılıçdaroğlu, "Zulmün artsın" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Kul hakı diyorsun onu yiyorlar. Döviz baronları, faiz baronları bunlara çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi bu cendereden çıkartmak zorundayız" diyen Kılıçdaroğlu, "Milletin önüne çıkmak zorundayız" dedi.

İktidarın sandığı getirmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, geçen her günün yurttaşın sırtına yük bindirdiğini söyledi.

DİYARBAKIR AÇIKLAMASI

"Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" sözünün yarattığı tartışmalara ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Orada çekilen zulümleri bilmiyor muyuz? Diyarbakır Hapishanesi'nde yaşananları bilmiyor muyuz? Ben ateşten gömleği giydim" diye konuştu.

DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

Erdoğan'ın "Edirne'deki İmralı'ya hesap verecek" sözlerine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş, Osman Kavala içeride haksız yere tutuluyor. Ellerine silah mı aldılar? Bir insan siyasi görüşü nedeniyle hapse atılır mı?" dedi. "Trump telefon edince papazı bırakıyorsun derhal, o insan içeride siyasi rehine olarak kalacak. Niye kalacak?"

Demirtaş'ın içeride kalmasının tek bir sebebi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bu sebebin Demirtaş'ın "Seni başkan yaptırmayacağız" çıkışı olduğunu söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında, İmralı çıkışının sorulması üzerine, "Öcalan, Demirtaş'ın verdiği mesajlardan rahatsız. Elimizde böyle bir bilgi var ki söylüyorum" demişti.

'FİİLİ' MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÇIKIŞI

Kılıçdaroğlu'nun Fiili Milli Eğitim Bakanı'nın Erdoğan'ın oğlu olduğunu söylemesi üzerine, Suat Toktaş'ın, "TÜGVA'dan dolayı Bilal Erdoğan'ı söylüyorsunuz" demesine itiraz etmedi.

Sezen Aksu tartışmalarına ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın "Dillerini koparırız" söylemini camiide gerçekleştirmesine sert tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, Sezen Aksu'ya verilen destek sonrası Erdoğan'ın, "Toplum sahip çıktığı için geri adım atmak zorunda kaldığını" söyledi.

"HER TARAFTAN ŞİKAYET, ELEŞTİRİ YAĞIYOR"

Hellaleşme çıkışının ardından sol cenahtan da sağ cenahtan da eleştiri geldiğini söyleyen Kılıçdaoğlu, "Bir devlet baskı kurmuşsa, ikna odaları açmışsa, başını açacaksın kapatacaksın diye bir sürecin içerisine toplumu sokmuşsa, toplumun bu cendereden çıkması lazım. Bunun için ateşten gömlek giydim" diye konuştu.

"SARAY" AÇIKLAMASI

İktidarın israf içerisinde olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda Saray'a ne yapacaklarını şu sözlerle açıkladı:

"O saray Cumhurbaşkanlığı Sarayı olmayacaktır. Çankaya var. Çankaya'da oturacaksınız. Bakanlıklar olacak, müsteşarlar olacak. Hiç ama hiç meraklanmayın. Türkiye güzel bir ülke. Türkiye gerçekten zengin bir ülke. Bütün mesele bu kaynakların adaletli dağıtılması."