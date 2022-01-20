Son Dakika | Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a açtığı beş kuruşluk davada karar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açtığı 5 kuruşluk hakaret davasını kazandı. CHP'nin avukatı Celal Çelik, "Hesap sormaya devam edeceğiz!" dedi.

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2022 Perşembe, 17:46
Son Dakika | Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a açtığı beş kuruşluk davada karar
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açtığı beş kuruşluk hakaret  davasını kazandı. 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin avukatı Celal Çelik, kararı Twitter hesabından duyurdu. 

"HESAP SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hesap sormaya devam edeceğiz" dedi. 

İşte Kılıç'ın o paylaşımı:



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