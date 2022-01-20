Son Dakika | Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a açtığı beş kuruşluk davada karar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açtığı 5 kuruşluk hakaret davasını kazandı. CHP'nin avukatı Celal Çelik, "Hesap sormaya devam edeceğiz!" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açtığı beş kuruşluk hakaret davasını kazandı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin avukatı Celal Çelik, kararı Twitter hesabından duyurdu.
"HESAP SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hesap sormaya devam edeceğiz" dedi.
İşte Kılıç'ın o paylaşımı:
Genel Başkanımızın talimatı ve Erdoğan'a biçtiği değer gereğince 5 (Para) Kuruş üzerinden açtığımız davayı bugün kazandık!— Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) January 20, 2022
Böylelikle Erdoğan'ın hakaret ve iftiralarının hüküm altına alınmasını sağlamış olduk!
Hesap sormaya devam edeceğiz!@kilicdarogluk
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