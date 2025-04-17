Son Dakika... Adalet Bakanı Tunç ile DEM Parti'nin görüşmesi ertelendi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti'nin yapması beklenen görüşme ileri bir tarihe ertelendi.

Son Dakika... Adalet Bakanı Tunç ile DEM Parti'nin görüşmesi ertelendi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.04.2025 - 10:26

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti’nin İmralı heyeti arasında yapılacak olan görüşmenin TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nedeniyle ertelendiği bildirildi. 

DEM Parti’den yapılan açıklamada, yeni tarihin haftaya netleşeceği bilgisi verildi. 

NE OLMUŞTU?

Sırrı Süreyya Önder, aort damarının yırtılmasının ardından 12 saatlik zorlu bir operasyon geçirmişti. Doktorlar ameliyatın başarılı geçtiğini ancak Önder’in hayati tehlikesinin sürdüğünü kaydetmişti. Önder’in tedavisine yoğun bakımda devam ederken hayati riskinin sürdüğü bildiriliyor. 

 

 


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