Son dakika... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Murat Çalık' açıklaması: 'Tahliye talebi değerlendirilecek'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP'nin TBMM'deki grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın avukatı avukatı Cihan Ünal, akut lösemi ve lenfoma hastası olan Çalık'ın sağlık durumunun cezaevi koşullarında kalmaya elverişli olmadığını belirterek tahliye talebinde bulunmuştu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tahliye talebine ilişkin açıklama yaptı.
"DEĞERLENDİRİLECEK"
Tunç, "Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek" dedi.