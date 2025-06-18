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Son dakika... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Murat Çalık' açıklaması: 'Tahliye talebi değerlendirilecek'

Son dakika... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Murat Çalık' açıklaması: 'Tahliye talebi değerlendirilecek'

18.06.2025 12:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Murat Çalık' açıklaması: 'Tahliye talebi değerlendirilecek'

Son dakika haberi... AKP Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iki kez kanser atlatan ve sağlık sorunları olan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın tahliye talebine ilişkin konuştu. Tunç, "Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP'nin TBMM'deki grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın avukatı avukatı Cihan Ünal, akut lösemi ve lenfoma hastası olan Çalık'ın sağlık durumunun cezaevi koşullarında kalmaya elverişli olmadığını belirterek tahliye talebinde bulunmuştu. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tahliye talebine ilişkin açıklama yaptı. 

"DEĞERLENDİRİLECEK"

Tunç, "Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek" dedi.

İlgili Konular: #beylikdüzü #Mehmet Murat Çalık