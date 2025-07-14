Son Dakika... Ahmet Özer davasında kritik gelişme: Mahkemeden tahliye kararı!

30 Ekim 2024’te gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, tutukluluğunun 257. gününde Silivri Cezaevi duruşma salonunda ikinci kez hâkim karşısına çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özer hakkında “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Duruşmaya Özer'e destek için Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile birlikte çok sayıda CHP'li milletvekili katıldı. Pek çok yurttaş da mahkemenin izleyici bölümünde Özer'i yalnız bırakmamak için yerini aldı.

Davanın ikinci duruşmasında ilk olarak 6 tanık dinlendi.

Dinlenen ilk tanık çevirmen Erkan Boz oldu. Boz’a Özer ile olan bir para transferi soruldu. Boz, çeviri yaptığı kitabı Özer’e hediye etmek istediğini ancak Özer’in kitabın parasını vermek için ısrarda bulunduğunu belirterek “Israr etmeme rağmen kabul etmeyince kitap fiyatını benim banka hesabıma gönderdi. Onun dışında başka bir görüşmemiz olmadı” dedi.

‘BİZ PEKAKA DİYORUZ, O PEKEKE DİYOR’

Dinlenen ikinci tanık ise CHP 38. Olağan Kurultayı’na yönelik davada da tanık olarak ismi geçen eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır oldu. Çakır, Özer’in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından aday olarak gösterildiğini ve kendisinin de buna tepki gösterdiğini söyledi.

Çakır, 'kamuoyu araştırmacısı' olduğunu ve Doğu illerinde halkla yaptığı konuşmalarda Özer'in örgüt üyesi olduğunun konuşulduğunu söyledi. Çakır, “Bizim bölgede söyleyişte farklılık oluyor. Özer 'Pekeke' diyor, biz 'Pekaka' diyoruz. Örgüt üyeliği buradan yeterince belli oluyor" dedi.

Çakır’ın beyanlarının ardından Özer ve avukatları, Çakır'ın beyanlarını ciddiye almadıklarını ve cevap vermeyeceklerini belirtti.

Daha sonra ise sırasıyla Özer ile 3 bin 600 TL’lik para transferi bulunan Sezai Bayram ve Özer ile arasında çeşitli para transferleri olduğu belirtilen yeğeni Muhammed Sertaç Özçoban dinlendi. Özçoban, para transferlerinin Özer’in Esenyurt’taki seçim çalışmaları için aile ve dostlarından toplanan destek paraları olduğunu söyledi. Özçoban, “Ahmet Özer’e imece usulü toplanan nakdi yardımlardı. Toplanan paralar talimat ile Başkan’ın seçim çalışmalarının yürütüldüğü hesaba yatırıldı” diye konuştu.

Daha sonra Özer ile 131 kez telefon görüşmesi yaptığı tespit edilen Alaattin Erdoğan tanık olarak dinlendi. 30 yıldan uzun süredir Mersin’de yaşadığını belirten Erdoğan, Özer ile bir akademisyen olarak belediye başkan adaylığı ve diğer siyasi konular için irtibat kurduğunu söyleyerek “Ahmet Bey ile siyasi konular üzerinden diyalog kurdum. Bunun dışında Özer’in yasadışı bir örgütle alakalı olduğuna dair ne bilgim ne görgüm var” ifadelerini kullandı.

Duruşmada son olarak Ahmet Özer ile 74 kez HTS kaydı tespit olduğu tespit edilen Selman Günbat tanık olarak dinlendi. Günbat, “Ben 2016’da Hdp Mersin İl Başkanı olarak görev aldım. Ahmet Bey, Mersin kamuoyunda bilinen saygın bir şahsiyettir. Kendisi siyasete atılmak istedi. Tüm bu görüşmeler bu çerçevededir” dedi.

ÖZER: ÇAKIR, KAMUOYUNDA MECZUP OLARAK BİLİNEN BİR ADAMDIR

Tanıkların dinlenmesinin ardından söz alan Ahmet Özer, Çakır’ın beyanlarına tepki gösterdi.

Özer şöyle konuştu:

Sadece Erkan Çakır ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kamuoyunda meczup olarak bilinen bir adamdır. Güya uzlaşma için 70 bin lira istemişim. Böyle bir şey yok. Kendisi benim hakkımda örgüt üyeliğine dair iddiada bulundu. Aramızda husumet var. Erkan Çakır yalnızca bana değil İstanbul, Mersin, Adana Büyükşehir belediyeleri aleyhinde sosyal medya paylaşımı yapan biridir.

Mahkemenizin bu kişinin tanıklığını kabul etmemesi lazım. Bu kişi yalancı ve iftiracıdır. Önüne gelen herkese hakaret eden bir kişidir. Bu iddiaların hepsi mesnetsiz iddialardır. Her önüne gelenin tweetiyle mahkemeleri meşgul edersek toplumsal barışı nasıl sağlarız?

Daha sonra söz alan Özer’in avukatı Hasan Sınar, Hüseyin Ersöz ve Seraf Özer de Erkan Çakır’ın beyanlarına tepki gösterdi.

SAVCI, TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ

Tanık beyanlarının mahkeme tarafından kayda geçirilmesi için duruşmaya verilen 5 dakikalık aranın ardından duruşma savcısı, tutukluluğa ilişkin görüşünü açıkladı.

Savcı, Özer’in üzerine atılı ‘örgüt üyeliği’ suçuyla Özer’in tutukluluk halinin devamını istedi.

‘AHMET ÖZER DAVASI, BARIŞ SÜRECİ İÇİN BİR SAMİMİYET TESTİDİR’

Daha sonra Ahmet Özer, tahliye talebiyle ilgili söz aldı.

Tutukluluğu ve iktidarın başlattığı yeni barış sürecine yönelik konuşan Özer, yalnızca iddialar üzerine 250 günden uzun süredir cezaevinde tutulmasına tepki gösterdi:

“Lekelenmeme hakkım ve masumiyet karinem ihlal ediliyor. Şu an devam eden barış süreci ile benim tutukluluğumun devam etmesi arasında büyük bir çelişki var. Bu çelişkiyi MHP’li Feti Yıldız’ın attığı uzun tweet de teyit ediyor. Ahmet Özer davası, barış süreci için bir samimiyet testidir. Bir taraftan süreç yürütülürken diğer tarafta benim bu şekilde çapsız iddialarla yargılanmam her şeyi açıklıyor. Toplum bu yaman çelişkiyi hayretle izliyor. Bu muameleyi hak etmiyorum.”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP’li belediye başkanlarının Silivri’de tutuklu bulunduklarına dikkat çeken Özer, “Şu an İstanbul’un başkanı en büyük ilçesinin başkanı Silivri’de yatıyor. Bu hem içerisi hem dışarısı için büyük bir sorun teşkil ediyor. Sadece terörsüz Türkiye yetmez. Terörsüz ve demokratik bir Türkiye gerekli” ifadelerini kullandı.

‘BAHÇELİ’NİN ÖCALAN İÇİN ‘KURUCU ÖNDER DEDİĞİ BİR DÖNEMDE..’

Özer, ayrıca "Sayın Bahçeli’nin Öcalan için kurucu önder dediği, Öcalan’ın konuşmalarının kıymet gördüğü, barış sürecinin başladığı bir dönemde ben; 11 yıl önce İmralı’da barış sürecine katkı sunabileceğim yönümde adım geçirildiği için burada mahkum bulunuyorum. Aynı görüşmede Numan Kurtulmuş’un da adı geçiyor. Onun da sürece katkıda sunabileceği söyleniyor. O Meclis Başkanı, ben terörist miyim?" dedi.

Mahkeme başkanı, Özer’in ilk duruşmada da söylediği bazı şeyleri tekrar etmesi sebebiyle Özer’i iki kez uyardı. Önceki beyanlarını tekrar etmesi dahilinde konuşmasını sonlandırmak zorunda kalacağını söyledi.

Özer ise “Ben 9 aydır cezaevinde kendimi savunmak için bekliyorum. Kendimi savunma hakkım yok mu?" diye sordu.

Avukatların savunmasının ardından duruşmaya 10 dakika ara verildi.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Ahmet Özer'e adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağıyla tahliye kararı verildi. Özer'in 21 Ocak'ta Aziz İhsan Aktaş'ın itirafçı olduğu soruşturma nedeniyle tutukluluk hali devam edecek.

Bir sonraki duruşma 3 Kasım Pazartesi günü görülecek.

Tahliye edilen Ahmet Özer'in kızı Seraf Özer, ve Dilek Kaya İmamoğlu tahliye kararının ardından mahkeme salonunun önünde kucaklaştı.

ESENYURT BELEDİYESİ'NDEKİ KAYYUM KARARI KALKACAK MI?

Ahmet Özer'in yargılandığı 'terör' davası nedeniyle Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmıştı. Özer'in söz konusu davadan tahliye kararı alması, kayyum kararının kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu oldu.

Özer, adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağıyla tahliye edildiği için ve 'yolsuzluk' iddiasıyla tutuklandığı davada tutukluluk hali devam ettiği için Esenyurt Belediyesi'ndeki kayyum kararı kalkmayacak.