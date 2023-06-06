Son dakika... AİHM kararının ardından HDP'den ilk açıklama

Son dakika haberi... Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın iç hukukta tutukluluklarına itiraz etmek için etkili bir yardım alamadıkları için yaptığı başvuruyu karara bağlayan AİHM, Türkiye için ihlal kararı verdi. Söz konusu kararın ardından HDP'den de bir açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2023 - 12:26
Son dakika... AİHM kararının ardından HDP'den ilk açıklama
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Eski HDP Genel Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın başvurusunu karara bağlayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinin 4. fırkasını ihlal ettiğine hükmetti.

AİHM, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın iç hukukta tutukluluklarına itiraz süreçleriyle ilgili 'hak ihlaline' uğradıkları kararı verdi.  AİHM’in Demirtaş ve Yüksekdağ’ın başvurularına dair kararı, 6 yargıcın lehte, Türk yargıç Saadet Yüksel’in ise aleyhte oyu ile oy çokluğuyla alındı.

AİHM'den yapılan açıklamada, Yüksekdağ ve Demirtaş'ın iç hukukta tutukluluklarına itiraz etmek için etkili bir yardım alamadıklarını gerekçesiyle başvuruda bulunduğu belirtildi. 

HDP'DEN İLK AÇIKLAMA

Söz konusu kararın ardından HDP'nin resmi Twitter hesabından da bir açıklama geldi.

Paylaşımda "AİHM rehin tutulan önceki dönem Eş Genel Başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile ilgili bir kez daha hak ihlali kararı verdi. Yargı kararlarını uygulamadığınız her gün suç işliyorsunuz. AİHM kararlarını uygulayın, başta Demirtaş ve Yüksekdağ olmak üzere rehin olan bütün arkadaşlarımızı serbest bırakın!" ifadeleri yer aldı.


AİHM HDP Selahattin Demirtaş Figen Yüksekdağ

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