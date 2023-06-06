Son dakika... AİHM'den Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için 'hak ihlali' kararı
Son dakika haberi... HDP'nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın iç hukukta tutukluluklarına itiraz etmek için etkili bir yardım alamadıkları gerekçesiyle yaptığı başvuruyu karara bağlayan AİHM, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine karar verdi.
Eski HDP Genel Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'nın başvurusunu karara bağlayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinin 4. fırkasını ihlal ettiğine hükmetti.
AİHM'den yapılan açıklamada, Yüksekdağ ve Demirtaş'ın iç hukukta tutukluluklarına itiraz etmek için etkili bir yardım alamadıklarını gerekçesiyle başvuruda bulunduğu belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Demirtaş ve Yüksekdağ'ın "özellikle cezaevi yetkililerinin avukatlarıyla yaptıkları görüşmeleri izlemelerinden ve avukatlarıyla paylaştıkları belgelere el koymalarından şikâyet ettiği" bildirilmişti.
Söz konusu bu tedbirlerin 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ardından çıkarılan bir kararname kapsamında uygulandığının belirtildiği açıklamada, "Başvuranlar, Sözleşme'nin 5. maddesinin 4. fırkasına (tutukluluğun hukuka uygunluğunun hızlı bir şekilde incelenmesi hakkı) dayanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
"Tutuklu-Avukat Görüşmesinin İzlenmesi, Tutukluluğa Etkili İtiraz Hakkıyla Bağdaşmaz"— Okan TAŞDELEN (@O_TSDLN) June 6, 2023
i - Bugünkü (07/06/23) Demirtaş ve Yüksekdağ Şenoğlu/Türkiye (No. 10207/21) kararında, 676 sayılı KHK'yla avukat görüşlerine getirilen kısıtlamaların ihlal oluşturduğuna hükmedilmiştir. pic.twitter.com/b5wH9cl5s9
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