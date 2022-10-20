Son Dakika: AKP, Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin karşılanmasını da içeren yasa teklifini TBMM'ye sundu

20 Ekim 2022 Perşembe, 18:50

Seçim tarihi hızla yaklaşırken AKP iktidarı da buna yönelik hamlelerini artırmaya başladı.

AKP, cemevlerinin aydınlatma giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı; içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının ise yerel yönetimler tarafından indirimli veya ücretsiz karşılanmasını da kapsayan ve toplam 23 maddeden oluşan "torba" kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifte ayrıca; belediyelerin cemevi inşa etmesi, bakım, onarım hizmetleri vermesi ve malzeme desteğini sağlanmasını da öngörüyor.

AKP; "Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" adlı Meclis Başkanlığı'na bir "torba" kanun teklif daha sundu. Teklifte, Alevi-Bektaşilerin ibadethaneleri olan cemevlerine ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Ekim'de Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada; Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Dair Başkanlığı kurulacağını açıklamış ve "Kuracağımız Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muhtarlıklara, derneklere, belediyelere, federasyonlara bağlı cemevlerinin tamamının yönetimini yürütecektir. Cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmalar, bu kurumsal yapı altında kamu güvencesi desteği ve denetimiyle yürütülecektir. Böylece cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, yapım, onarım, bakım giderlerinin karşılanması ve imar planlarındaki yeriyle ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacaktır" demişti.

Sunulan bu "torba" kanun teklifinde, cemevlerinin aydınlatma giderlerin Bakanlık; içme ve kullanım suyu giderlerinin ise yerel yönetimler tarafından indirimli veya ücretsiz karşılanmasını öngörülüyor.

Teklifin 8'inci maddesinde İmar Kanunu'na ek madde yapılarak, cemevlerine imar planlarının düzenlenmesinde bölgenin şartları ve ihtiyaçları göz önüne alınarak yer ayırılması; cemevi yapılabilmesi için de kaymakam veya validen izin alınması öngörülüyor

"Torba" kanun teklifinin 15'inci maddesi ile büyükşehir belediyelerinin cemevlerinin inşa edilmesi, bakımı, onarımı ve malzeme desteği verilmesini amaçlanıyor. Aynı şekilde büyükşehirlere bağlı ilçe belediyeler de cemevi inşa edebilecek, bakım onarım hizmeti verebilecek ve malzeme desteği sağlayabilecek

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15'inci maddesinde yer alan; "Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler" ifadelerine; torba tekliflin 18'inci madde ile "ve cemevlerine" ibaresi eklenmesi amaçlanıyor. Böylece cemevlerinin içme ve kullanma suyunun belediyelerce indirimli veya ücretsiz sağlanması öngörülüyor.

Torba teklifte yer alan 20'nci madde ile; cemevlerinin elektrik giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanmasını içeriyor.