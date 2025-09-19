Son dakika... AKP'den, gözaltına alınan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur için ihraç talebi!

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Operasyonda Sungur'un yanı sıra iş insanlarının da aralarında bulunduğu 8 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AKP'DEN "İHRAÇ" HAMLESİ

AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un gözaltına alınması sonrasında AKP'den de bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada Sungur'un partiden ihracı için disipline sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur hakkında, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından irtikap suçlamasıyla soruşturma başlatılmış ve gözaltı işlemi yapılmıştır. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, adı geçen belediye başkanının tedbirli olarak partimizden ihracı talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar vermiştir."

OĞLU DA ATEŞ AÇMAKTAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Gözaltındaki AKP’li başkan Ahmet Sungur'un oğlu Mahir Sungur da alkollü araç kullanıp havaya ateş açması üzerine 31 Mayıs’ta gözaltına alınmıştı. Mahir Sungur, ifadesinin ardından serbest kalmıştı.

MHP'Lİ BAŞKAN TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan bu olayla aynı tarihte, Yahşihan’ın önceki dönem belediye başkanlığını yapan MHP'li Osman Türkyılmaz da “kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına menfaat sağlama” suçundan 4 arkadaşıyla tutuklanmıştı.

Bugün gözaltına alınan AKP'li Ahmet Sungur, göreve gelmesinin ardından, önceki döneme ait 1 milyar liranın üzerinde kamu zararı olduğunu açıklamıştı.