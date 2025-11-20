Son Dakika... AKP'den 'İmralı' açıklaması: Ziyarete olumlu bakıyoruz

TBMM Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'daki terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesinin oylamasından önce AKP grubu kararını açıkladı.

Kapalı yapılan ve 1 saat süren toplantı sonrası Güler, İmralı'ya ziyarete olumlu baktıklarını söyledi.

''OYLAMAYA İHİTİYAÇ OLMAYABİLİR''

Güler, yaptığı açıklamada ''Bu bir dinleme, oylamaya ihtiyaç olmayabilir. İmralı'ya gidecek isim henüz belli değil'' ifadelerini kullandı.

Toplantı öncesi MHP'li Feti Yıldız ve Erkan Akçay, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'le görüştü.

YILDIZ: ''BASİT ÇOĞUNLUK YETERLİ''

MHP'li Yıldız, görüşme sonrası "Görüşmemiz yarınki toplantı ile ilgili değildi. Hukukla ilgili bir mesele hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk" dedi. Yıldız, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, İmralı'ya gidişle ilgili yarın yapacağı oylamaya ilişkin de "Kanun teklifi olmadığı için basit çoğunluk yeterli. Bunu konuşmaya gerek yok, bu çok açık" demişti.

CHP KARARINI YARIN AÇIKLAYACAK

CHP'nin süreç komisyonunun İmralı'ya yapacağı ziyarete ilişkin toplantı sona erdi.

2 buçuk saat süren toplantıdan İmralı ziyaretine ilişkin alınan kararın açıklanması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in toplantı sonrasında konuyu MYK'da değerlendirerek komisyon oylaması öncesi kararı açıklayacağı bildirildi.