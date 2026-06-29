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Deniz Göktaş'tan 'kaçtı' iddiası üzerine açıklama: 'Uzun yıllar ülkede olacağım'

Deniz Göktaş'tan 'kaçtı' iddiası üzerine açıklama: 'Uzun yıllar ülkede olacağım'

29.06.2026 09:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Deniz Göktaş'tan 'kaçtı' iddiası üzerine açıklama: 'Uzun yıllar ülkede olacağım'

"Ölü Deniz" isimli gösterisinin ardından iktidar çevrelerinin hedef haline getirilen komedyen Deniz Göktaş, "yurt dışına kaçtığı" iddialarına yanıt verdi. Yurt dışına önceden planlanmış bir tatil için çıktığını belirten Göktaş, "22 Haziran'da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödedim. Uzun yıllar ülkede olacağım" dedi.

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1 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelediği "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisinin ardından AKP çevreleri ve gerici odaklarca hedef gösterilen komedyen Deniz Göktaş, hakkında ortaya atılan "yurt dışına kaçtığı" yönündeki iddialar üzerine açıklama yaptı. 

İddiaya sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımla yanıt veren Göktaş, yurt dışı seyahatinin önceden planlanmış bir tatil olduğunu belirtti.

Göktaş, "22 Haziran'da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler. Uzun yıllar ülkede olacağım" ifadelerini kullandı.

Göktaş ayrıca, "bir durum" yaşanması halinde ilk uçakla Türkiye'ye döneceğini söyledi.

"ÜÇ TİŞÖRT İLE TATİLE GELDİM"

Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Merhabalar, bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. Bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 Haziran’da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler, uzun yıllar ülkede olacağım :) Türkiye’de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor."

İlgili Konular: #Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu #Deniz Göktaş

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