Son Dakika: AKP milletvekili Yakup Taş yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 15:28

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 18:07

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın da enkaz altında olduğu açıklanmıştı. Enkaz altında kalan AKP'li Taş yaşamını yitirdi.

AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz sosyal meyda hesabından Taş için taziye mesajı yayımladı. Yavuz mesajında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Rabbim vekilimize ve tüm deprem şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin. Mekanları cennet olsun."

AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Yakup TAŞ'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Rabbim vekilimize ve tüm deprem şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin. Mekanları cennet olsun. pic.twitter.com/GC2RPUNiXQ — ?????????? ?????????? (@metinyavuz009) February 7, 2023

Geçtiğimiz gün Taş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vekilimiz Yakup Taş ailesi birçok hemşehrimiz gibi deprem nedeniyle enkaz altındadır. Dualarınıza vekilimiz ve ailesini de katar mısınız" denilmişti.

Taş, depremden bir gün önce Tut ilçesinde AKP Tut İlçe Başkanı Ali Korkmaz'ın babasının cenaze törenine katılmıştı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener Twitter'dan yayımladığı taziye mesajında, "AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş’ın yaşadığımız büyük deprem felaketinde hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Ak Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş’ın yaşadığımız büyük deprem felaketinde hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim.



Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. — Meral Akşener (@meral_aksener) February 7, 2023

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan başsağlığı dileklerini iletti. Öztrak, "AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş’ın deprem felaketinde hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve Adıyamanlılara başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

Ak Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş’ın deprem felaketinde hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim.



Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve Adıyamanlılara başsağlığı diliyorum.



Mekânı cennet olsun. — Faik Öztrak (@faikoztrak) February 7, 2023

20 KİŞİLİK AİLE YOK OLDU

Depremde Adıyaman'da enkaz altında kalan ve 2 gündür süren arama kurtarma çalışmaları sonrası Milletvekili Yakup Taş ile ailesinden eşi, kardeşleri ve torunlarının da aralarında bulunduğu 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, bugün öğleden sonra partisinin Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin cansız bedenine ulaştıklarını belirterek, "Acımız çok büyük. Yakup Taş milletvekilimiz ile birlikte ailesinden 21 kişi hayatını kaybetti. Benim de ailemden kuzenlerimi kaybettik. Çok üzgünüz" dedi.

YAKUP TAŞ KİMDİR?

Taş, 2002, 2007 ve 2011 Genel seçimlerinde AK Parti Milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptı. 01 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde AK Parti Adıyaman 5. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere katıldı, 2018'de milletvekili seçildi. Siyasi faaliyetlerinin yanı sıra Adıyaman'da zirai ve ticari alanda faaliyet gösteren şirketlerin girişimciliği, kuruculuğu ve yöneticiliği, Adıyaman Spor Kulübü yöneticiliği ile 2002 yılından 2011 yılına kadar Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürüttü. Taş, evli ve 6 çocuk babasıdır.