Son Dakika... AKP'li Ali İhsan Yavuz açıkladı: Afet bölgesinde OHAL kaldırılıyor!

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, afet bölgesinde ilan edilen OHAL kararının 9 Mayıs'ta kaldırılacağını ve uzatılmayacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2023 - 11:05
Son Dakika... AKP'li Ali İhsan Yavuz açıkladı: Afet bölgesinde OHAL kaldırılıyor!
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından TBMM tarafından OHAL ilan edilmişti.

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, deprem bölgesindeki OHAL'in 9 Mayıs'ta sonlanacağını açıkladı. 

CNN TÜRK'te Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan Ali İhsan Yavuz, "OHAL 9 Mayıs'ta bitecek. Ortaya herhangi handikaplar çıkmasın diye önlemler alınmıştı, bir sorun olmayacak" açıklamasında bulundu.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da OHAL ilan edilmişti. Depremden etkilenen kentler arasında yer alan Elazığ'da ise mücbir sebep hali ilan edilmişti.


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