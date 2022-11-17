Son Dakika: AKP'li Hayati Yazıcı'dan erken seçim açıklaması
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, başörtüsü teklifi ve erken seçim tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
AKP'nin başörtüsüne anayasal güvence getirmeyi amaçlayan anayasa değişikliği teklifinde çalışmalar tamamlandı. Teklif önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na sunulabilir.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, başörtüsü anayasa değişikliğine ilişkin sorulara şöyle yanıt verdi;
''Önümüzdeki hafta Meclis'e gelebilir ama henüz netleşmedi. Anayasanın 41. maddesini başlığında ailenin korunması aile birliği ve çocuk hakları aile birliği kavramını ilave ediyoruz.
Aile birlği ancak kadın ve erkeğin evliliğinden oluşur. Buna karşı olan olabilir mi? Referandumsuz şekilde destek alacağını düşünüyorum.
Anayasa değişikliği olduğu için 2 tur üzerinden görüşmeler yapılacak. En az 360 milletvekilinin oyunu alırsa referanduma gidecek, 400 miletvekilinin onay vermesi durumunda referanduma gerek duyulmadan kabul edilmiş olacak."
ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI
Erken seçim tartışamalarına ilişkin de konuşan Yazıcı, "Erken seçimi gerektirecek hiçbir olgu yok. Seçim inşallah 18 Haziran 2023'te yapılır" dedi.
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