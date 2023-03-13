Son Dakika: AKP'nin ziyareti sonrası HÜDA PAR'dan ilk açıklama

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 17:32

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 17:43

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, HÜDA PAR Genel Merkezi'nde, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyetle görüştü.

HÜDA PAR'dan ziyarete ilişkin fotoğraflar da servis edildi. Partiden yapılan açıklamada, "Partimiz heyeti ile AK Parti heyeti arasında Genel Merkezimizde görüşmeler başladı. Hayırlara vesile olsun" denildi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan AKP'li Kurtulmuş "Hiç şüphesiz ittifak içinde olan partilerin her birisinin ayrı bir kurumsal kimliği, her birisinin parti programı ve siyasi fikirleri var. Ama hepimizi ortak noktaya getiren ilkelerimizdir. Görüşmelerime devam ettik. Önümüzdeki günlerde bu belli bir noktaya gelecek, kamuoyu ile paylaşılacak" dedi.

Kurtulmuş açıklamasının devamında, "Yeniden güçlü bir Türkiye'yi inşa etmek ideali etrafında buluşmak. Erdoğan'ı yeniden seçmek ve onunla birlikte olan partileri Parlamento'ya taşıyabilmektir. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimiz netleşecek. Sizlerle paylaşılacaktır. Cumhurbaşkanımıza açıkladıkları destekten dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"2018'DE DE DESTEKLEMİŞTİK"

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ise şöyle konuştu:

"Sayın Erdoğan'a destek vereceğimizi ilan etmiştik. Tavrımızı açıkladık. Parlamento seçimlerine birlikte girme konusunda prensip olarak bir problem yok ama detaylarda bir netleşme yok.

2018 seçimlerinde de benzer bir tablo vardı, o zaman da destek vermiştik. 6 Şubat'ta ciddi bir afet yaşadık. 50 bine yakın insanımız can verdi, ciddi yıkımlar var. Zor günlerden geçiyoruz. Bunun dışında çevremizde devam eden çatışmalar var. Suriye'deki çatışma 13. yılına girdi. Bu süreçte önümüzdeki seçimlerin çok ciddi sonuçları olacağı, atılacak adımların çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz ve kamuoyu da bunu takdir ediyor. Ama maalesef geldiğimiz aşamada son birkaç gündür olayın çok farklı mecralarda tartışıldığını görüyoruz. Bir yerde milletin menfaati varsa yeri geldi biz geri adım atarız" demiştik. Sayın Cumhurbaşkanımızla ocak ayında yaptığımız görüşmede ittifaka katılma konusunda teklif almıştık. Araya deprem felaketi girdi. Şimdi görüşmeler yeniden devam etti. Birlikte hareket etme konusunda prensip olarak bir problem yok. Asıllığı ile ilgili bir netleşme yok. Gizli saklı bir durum yok. Bizim önceliğimiz milletimizin selametidir.