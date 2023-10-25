Son Dakika... Anayasa Mahkemesi'nden Can Atalay için 'hak ihlali' kararı

Yayınlanma: 25.10.2023 - 11:37

Güncelleme: 25.10.2023 - 15:39

Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına rağmen hâlâ cezaevinde tutulan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın bireysel başvurusuna ilişkin kararını verdi.

Yüksek Mahkeme, Can Atalay dosyasında seçilme hakkı ve kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı yönlerinden hak ihlali olduğuna hükmetti. AYM'nin 9 üyesi hak ihlali yönünde oy kullanırken, 5 üye ret oyu verdi.

AYM'nin kararının, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yerel mahkemeye gönderileceği öğrenildi.

Kararla birlikte Can Atalay’ın tahliyesi için avukatlarının da önümüzdeki günlerde başvuruda bulunması bekleniyor.

ANNE ATALAY: HÂLÂ HÂKİMLER VAR

Kararın ardından Atalay'ın ailesinden ilk açıklama geldi. Atalay’ın annesi Şükran Atalay, Halk TV'ye bağlanarak “Hâlâ hâkimler var. Kimse umudunu kaybetmesin, iyi insanlar var” ifadelerini kullandı.

TİP: ARKADAŞIMIZ DERHAL SERBEST BIRAKILMALI

Karar sonrası Atalay'ın partisi TİP'in sosyal medya hesabından da "Halk kazandı! AYM, Hatay Milletvekilimiz Can Atalay’ın tutukluluğunun hak ihlali olduğuna karar verdi" denildi ve "Şimdi arkadaşımız, halkın vekili Can Atalay derhal serbest bırakılmalı!" çağrısı yapıldı.

ADALET BAKANI TUNÇ: GEREKÇELİ KARARDAN SONRA İŞLEM YAPILIR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, partisinin grup toplantısında kararla ilgili olarak gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Henüz gerekçeli karar açıklanmadı. Kararı gördükten sonra bir açıklama yapmak gerekir. AYM'nin hak ihlali kararı varsa, o karar doğrultusunda elbetteki işlem yapılır."

İSTANBUL BAROSU: YASAMA GÖREVİNİ YAPMASI HUKUK DEVLETİNİN GEREĞİ

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç karar sonrası şu açıklamayı yaptı:

"Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına karşın cezaevinde tutulan TİP Hatay Milletvekili Av. Can Atalay'ın seçilme hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı yönlerinden 'hak ihlali' olduğuna karar verdi.

Baromuz üyesi Av. Ş. Can Atalay'ın seçilmiş bir milletvekili olarak yasama faaliyetlerine derhal katılmasının önündeki engellerin kaldırılmasının, T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altında olan seçme ve seçilme hakkı gereği olduğunu Baromuzun açıklamalarında dile getirdik.

Anayasamızın "Yasama Dokunulmazlığı" başlıklı 83. maddesi 2. fıkrasına göre, "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz."

Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, AİHM içtihatları doğrultusunda meslektaşımızın seçmenlerin iradesi doğrultusunda yasama görevini yerine getirmesi demokratik hukuk devletinin gereğidir."

NE OLMUŞTU?

2013'te yaşanan Gezi Parkı eylemleri sonrası 2019'da açılan Gezi Parkı davasında tutuklanan Avukat Can Atalay, 2023 Genel Seçimleri'nde Hatay’dan TİP milletvekili seçilmişti. Avukatları, Atalay’ın mazbatasını alarak tutukluluğun bitmesi için başvuruda bulunmuş ancak Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi bu talebi kabul etmemişti.

Bunun üzerine Atalay, avukatları aracılığıyla AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu. Dosyası 12 Ekim’de görüşen AYM, bir üyenin ‘dosyaya hazırlanmadığını’ söylemesi dosyayı üzerine 25 Ekim’e ertelemişti.