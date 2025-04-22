Son Dakika... Ankara Valiliği'nden CHP'nin Anıtkabir yürüyüşüne engel: Özgür Özel'den çağrı geldi!

Yayınlanma: 22.04.2025 - 20:42

Güncelleme: 22.04.2025 - 21:06

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Ankara Valiliği'nin CHP'nin 23 Nisan yürüyüşüne yasak getirmesine tepki gösterdi.

Özel yurttaşlara çağrı yaparak sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"23 Nisan yasaklanamaz! Birinci Meclis önündeki buluşmamız ve Anıtkabir’e yürüyüşümüz engellenemez! Başta gençler, öğrenciler olmak üzere tüm Ankaralıları ve yarın Ankara’da olacak herkesi, saat 17.00’de, ellerinde Türk bayraklarıyla Birinci Meclis önüne davet ediyorum. Egemenlik Milletindir"

23 Nisan yasaklanamaz!



Birinci Meclis önündeki buluşmamız ve Anıtkabir’e yürüyüşümüz engellenemez!



Başta gençler, öğrenciler olmak üzere tüm Ankaralıları ve yarın Ankara’da olacak herkesi, saat 17.00’de, ellerinde Türk bayraklarıyla Birinci Meclis önüne davet ediyorum.… pic.twitter.com/RwH5bLdCyZ — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 22, 2025

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN YASAK

Ankara Valiliği, CHP'nin yarın 1. Meclis önünde yapacağını duyurduğu etkinliğin uygun görülmediğini bildirdi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, etkinlik nedeniyle 'trafik akışının olumsuz yönde etkileneceği' ve 'vatandaşların mağdur olacağı' belirtildi.