Son Dakika... Atama kararları Resmi Gazete'de: Sayıştay Savcılığı'na Recep Çevik atandı

Son dakika gelişmesi... Bazı kurum ile kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2022 Cumartesi, 03:56
Son Dakika... Atama kararları Resmi Gazete'de: Sayıştay Savcılığı'na Recep Çevik atandı
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sayıştay Savcılığı'na Recep Çevik atandı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine ise Faruk Bilir ile Şaban Baba seçildi.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince gerçekleştirildi.


Resmi Gazete AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Sayıştay

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