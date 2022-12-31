Son Dakika... Atama kararları Resmi Gazete'de: Sayıştay Savcılığı'na Recep Çevik atandı
Son dakika gelişmesi... Bazı kurum ile kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sayıştay Savcılığı'na Recep Çevik atandı.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine ise Faruk Bilir ile Şaban Baba seçildi.
Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince gerçekleştirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu’nun sır görüşmesi
- Çağlayan iki kişinin ismini paylaştı: 'Beni çok üzdü'
- 'Erdoğan buldozer gibi ezip geçer'
- Restoranda patlama: Çok sayıda ölü var!
- Saldırının ardından MHP'de sessizlik!
- Ülkü Ocakları'nın eski başkanı öldürüldü
- Pastadan tarih çıktı!
- Seçim tarihini belirlediler
- İBB'nin Fatih tablosuna inceleme
- İmamoğlu'na 'siyasi yasak' isteyen savcıya yeni görev