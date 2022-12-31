Son Dakika: Büyükelçiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

31 Aralık 2022 Cumartesi, 02:36

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı. İki ayrı kararnameyle birçok ülkenin büyükelçisi değişti.

İlk kararnameyle, Brezilya Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş, Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve Tacikistan Büyükelçisi Emre Zeki Karagöl merkeze alındı.

Bu isimlerin yerine Brezilya Büyükelçiliği'ne Halil İbrahim Akça, Somali Büyükelçiliği'ne İbrahim Mete Yağlı, Vatikan Büyükelçiliği'ne Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş, Tacikistan Büyükelçiliği'ne Yurt Dışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcısı Umut Acar atandı.

İkinci kararnameyle Karadağ Büyükelçisi Songül Ozan, Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli, Romanya Büyükelçisi Füsun Aramaz, Fildişi Sahili Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri, Bangladeş Büyükelçisi Mustafa Osman Turan merkeze alındı.

Bu isimlerin yerine Karadağ Büyükelçiliği'ne Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan, Romanya Büyükelçiliği'ne Kuzey Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Özgür Kıvanç Altan, Fildişi Büyükelçiliği'ne Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erdoğan Barım, Bangladeş Büyükelçiliği'ne ise Amerika Genel Müdür Yardımcısı Ramis Şen atandı.



