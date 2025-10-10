Son dakika... Avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni gelişme: 2'si çocuk 9 şüpheli hakkında tutuklama talebi!

İstanbul Şişli'de, otomobilinin içerisinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen ve Sinan Ateş suikastının kilit ismi olduğu belirtilen avukat Serdar Öktem suikastına yönelik soruşturma devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında avukat Öktem'in Şişli Büyükdere Caddesi Boğaziçi Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin 13 şüphelinin adliyedeki işlemleri sona erdi.

2'Sİ ÇOCUK, 9 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Son olarak 2'si çocuk 9 şüpheli tutuklama, 4 şüpheli de adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Tutuklanması istenen 9 şüpheli, "tasarlayarak öldürme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'una muhalefet suçuyla hakimliğe sevk edildi.