2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Son dakika... Babacan'dan Erdoğan'a mesaj

Son dakika haberi... DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak "Kendisini tebrik diyorum. Kendisine çağrım, vatandaşlarımızın verdiği bu yetkiyi adalet, liyakat ve istişare ilkelerinden sapmadan kullanmasıdır" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 22:22
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı, kesin olmayan seçim sonuçlarının ardından tebrik etti.

Babacan, açıklamasında, "Umutsuzluğa yer yok. Biz buradayız, sapasağlam ayaktayız. Bizim de kendimize çıkaracağımız dersler olacaktır. Doğru yoldan sapmayacağız. Tam demokrasiye olan sevdamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Üzülerek söylüyorum, her alanda sadece ve sadece kötüye gidişin devamını göreceğiz. Ancak biz buradayız, tavsiyelerimizi ortaya koyacağız." dedi.


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