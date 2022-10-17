Son Dakika: Bakan Bozdağ'dan başörtüsü teklifi açıklaması

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü düzenlemesi getiren anayasa değişikliği için iki madde üzerinde çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2022 Pazartesi, 14:56
Son Dakika: Bakan Bozdağ'dan başörtüsü teklifi açıklaması
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü için anayasa değişikliği konusunda iki maddenin çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Bozdağ, "24. ve 41. madde çalışmaları tamam, sunulacak aşamaya geldi" dedi.

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