Son Dakika: Bakan Bozdağ'dan başörtüsü teklifi açıklaması
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü düzenlemesi getiren anayasa değişikliği için iki madde üzerinde çalışmaların tamamlandığını bildirdi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü için anayasa değişikliği konusunda iki maddenin çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.
Bozdağ, "24. ve 41. madde çalışmaları tamam, sunulacak aşamaya geldi" dedi.
AYRINTILAR GELİYOR
Video Haberler
- Hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyonu aştı
- Alanya Kalesi'nde dalgalarla ortaya çıkan büyük keşif!
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Prompter bozuldu, konuşması durdu
- Madenci cenazelerindeki görüntüleri tepki çekti!
- AKP'nin zengin ettiği patron...
- 'O zaman herkesin yolu açık olsun'
- Kalkavan'ın erkek arkadaşından 'vasiyet' açıklaması
- AKP'li Kabaktepe'den skandal iddia
- Muhalefet bu gayrimeşru teklife 'hayır' demeli
- CNN Türk 'kömür' getirdi, profesör şaşırdı
- İşte seçmenin 6'lı masa karnesi
- O binayı kamuoyu iyi tanıyor!