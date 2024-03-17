Son dakika... Bakan Mehmet Şimşek'ten 'vergi' açıklaması

Yayınlanma: 17.03.2024 - 12:46

Güncelleme: 17.03.2024 - 12:46

Partisine yakın Kanal 7 televizyonunda konuşan Bakan Şimşek, ekonomideki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Mehmet Şimşek, "Geçen sene deprem nedeniyle çok büyük bir açıkla karşı karşıyaydık. Dışardan borçlanmak yerine açığı azaltmaya gittik. Bundan dolayı vergi artışlarına gittik. Bunlar doğrudan doğruya enflasyon. 2024’te bunlar olmayacak. Bunlar da tek seferlik etkiler. Enflasyonist yeni vergi olmayacak" dedi.

OVP'de vergiler için çok net bir çerçeve çizdiklerini söyleyen Şimşek, "Biz KDV genel oranını artırmayacağız yüzde 20 üst limit. Kurumlar vergisini artırmayacağız. Gelir vergisini atışmayacağız. Çok netiz bu konuda. Ancak istisna muafiyetleri gözden geçireceğiz. Bunlarda verimlilik ne durumda bakacağız" ifadelerini kullandı.

KURUMLARA 'HARCAMALARI KISIN' GENELGESİ

Bakan Mehmet Şimşek ayrıca “Hiçbir bakanlığa personel noktasında emekli olanların harici personel alımına izin vermiyoruz. Bütün kurumlara genelge gönderdik. Kamuda ciddi bir şekilde harcamaları kısacağız ve kontrol altına alacağız. Bu konuda netim” açıklamasında bulundu



