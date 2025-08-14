Son Dakika... Bakan Tunç'tan 'Mücahit Birinci' iddiasına cevap: 'Yargıyla ne alakası var?'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İBB soruşturmasında itirafçı olan Murat Kapki ve AKP’li Mücahit Birinci’ye ilişkin açıklamaları üzerine başlattığı soruşturmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bakan, “Burada eğer bir dezenformasyon varsa, yargıya yönelik hakaret içeren cümleler varsa, elbette yargı makamları soruşturma başlatmak durumundadır” dedi.

Geçen hafta Özel’in, “Hakimler ve Savcılar Kurulu’na çok önemli deliller vereceğim” sözlerini hatırlatan Bakan, “Dilekçe dün itibarıyla verildi, Kurulumuz değerlendirecek. Kamuoyu dilekçede ne olduğunu öğrendi. Orada bir şüpheli avukatının müvekkiliyle görüşmesinin yargıyla ne ilgisi var?” ifadelerini kullandı.

Bakan, Özel’in “Kendi seçmenini ve milleti büyük bir beklentiye soktuğunu” belirterek, “İddialar boşa çıktığında yeni üretilen başka bir yalan devreye giriyor. Böylece bir dezenformasyon süreci milletimize yaşatılmaya çalışılıyor. Bunlar doğru şeyler değil, CHP’ye de hiçbir şey kazandırmaz. Hep beraber sabırla yargı sürecini beklemek gerekir. Ak koyun, kara koyun yargı sürecinde belli olur” diye konuştu.

Tunç, özetle şu açıklamalarda bulundu:

"CHP'nin HSK'ya verdiği dilekçenin ekinde de bir avukatın soruşturma kapsamında müvekkili ile yaptığı bir görüşme. Ne diyor bu görüşmelerde 'Şöyle şöyle davranırsan bu noktada senin serbest kalman için uğraşırım" Kim diyor bunu?

Soruşturma kapsamındaki bir şüpheli ile avukat arasındaki konuşma. Bunun yargıyla, savcıyla ne alakası var? Savcı müvekkiline şu tarihte getir demişse, ifadesini alalım demişse burada yargı mensuplarının, savcıların suçlanması söz konusu değil.

"YARGIDA BORSA VARMIŞ GİBİ ALGILATMAYA ÇALIŞIYOR"

Tabii ki bu HSK tarafından detaylı incelenecek. HSK üyelerine de hakaret etti HSK üyelerinin seçim usulünü eleştirdi. Yargı mensuplarımıza hakaret edildi. CHP son zamanlarda belki içlerindeki karışıklık nedeniyle adeta bir yalan üretim merkezine dönüştü.

Özgür Özel yargıda borsa varmış gibi algılatmaya çalışıyor. Sorumlu bir genel başkan süreci beklemeli. Bu bir adli soruşturma değildir, siyasi soruşturmadır dedi. Yargı sürecinde ak koyun kara koyun ortaya çıkacak.

Yargıda borsa varmış gibi algılatmaya çalışıyor. Yalan ve dezenformasyonun peşindeler. Sorumlu bir genel başkanın süreci beklemesi gerekir. İddiaları araştırmak cumhuriyet başsavcısının işidir. CHP Genel Başkanı'nın maalesef tutarlılık göremiyoruz, onu tutarlı olmaya davet ediyoruz. Kirli siyasetten uzak duracak eylemlerde bulunursa kendi menfaatine olur."

ÖZEL'İN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında, AKP'li avukat Mücahit Birinci'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarda tutuklanan Murat Kapki ile 31 Temmuz 2025 günü görüştüğünü, Birinci'nin Kapki'ye "1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup, 'Bunu imzalayacaksın ve üstüne de 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış gideceksin' dediğini" aktarmıştı.

Özel ayrıca Kapki'nin, Birinci'den şikayetçi olduğu belgeyi de paylaşmıştı.