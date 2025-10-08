Son Dakika... Bakanlık AİHM kararına itiraz etti: Demirtaş'ın avukatından ilk açıklama!

Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2. Dairesi tarafından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verilen ihlal kararının AİHM Büyük Dairesi'nde yeniden ele alınması talebinde bulunduğu öğrenilmişti.

Söz konusu karara DEM Parti'den tepki gelmiş ve şu ifadeler kullanılmıştı:

"AİHM “derhal tahliye edilmeli” diyor; Adalet Bakanlığı ise hukuksuzluğu sürdürmekte ısrar ediyor. Karar son derece açık: sevgili Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerekiyor. Uluslararası hukuk kararlarını tanımamakta ısrar etmek, hukuksuzluğu itiraf etmekten başka bir anlam taşımıyor."

Bu gelişmelerin ardından Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Karaman şunları söyledi:

"Hükümetin AİHM kararına itiraz etmiş olması, karara uyma yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor.

Sn. Demirtaş ve arkadaşlarının tahliyesi için yaptığımız başvuru halen İstinaf Dairesinin incelemesinde bulunmaktadır.

Hukuka dönüş, her zaman mümkündür. Neden hemen şimdi olmasın.."