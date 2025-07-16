Son dakika... Başkan Zeydan Karalar'ın tutuklanmasının ardından... TBB'de yeni seçimin sonucu belli oldu

Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı’nda yeni başkanvekili Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi.

TBB'nin başkanvekilliğini kazandı Vahap Seçer, yaptığı ilk konuşmasında şunları söyledi:

"Bu dönem tarihi bir süreç yaşanıyor. TBB tarihinde böyle bir durum olmadı. Haziran 2024'de sayın Ekrem İmamoğlu'nu TBB Başkanı seçti bu meclis ardından 23 Mart 2025'te tutuklanmasından sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ı yine bu meclis başkanvekili seçti ancak süreç bitmedi. 8 Temmuz 2025 tarihinde Zeydan Karalar'ın tutuklanması ardından bu meclis beni başkanvekili seçti.

"OLUMSUZ BİR GELİŞME OLMAZSA 2026'YA KADAR..."

Mevzuat gereği 2026 yılının Haziran'ına kadar eğer yine bu süreçte yine olumsuz bir gelişme olmazsa benim başkanlığımda siz değerli meclis üyelerimize, Ekrem Başkan'dan ve Zeydan Başkan'dan aldığımız bayrağı beraber taşıyacağız. Aynı anlayış ile aynı felsefe ile taşıyacağız.

Bugün burada şahsıma oy veren ya da vermeyen bütün belediye başkanlarım, herkes bizlerin belediye başkanıdır. TBB'de günümüzde en çok gerekli olan adaletli hizmeti almaya devam edeceklerdir, aynı Ekrem Başkan'ımda Zeydan Başkan'ımda olduğu gibi. Hukuk siyasetin aracı olamaz. Olsa olsa adaletin aracı olur. Hukuk siyasetin vesayeti altında kalamaz. Kaldığı noktada hiçbir şey konuşamayız.

"O HAKKA SAHİP DEĞİLSİNİZ"

Bizler belediye başkanıyız. Hepimizin onuru, şerefi, ailesi var. O TV'lerde o resimler, görüntüler hepimizi üzüyor. Hukukta temel prensip masumiyet karinesidir. Siz insanlara daha suçluluğuna ispatlamadan o resimleri verdirerek çocuklarına o resmi sanki babaları suçluymuş gibi resim verme hakkına sahip değilsiniz. Yazıktır, günahtır bu insanlara.

Milyonların oyunu alarak seçildik. Bizim görevimiz kentimize hizmet etmek. Umudun bittiği anda belediye başkanı kentin moralini yükseltir. Olağanüstü hal, deprem varsa o şehre, moral ve motivasyonu veren belediye başkanlarıdır. Onlara hafif, uyduruk gerekçelerle gereksiz tutuklamaları yapmayın. Tutukluluk bir istisnadır. Kaçıp gidecek hali yok. Yapmayın bunu şehirlerimize. Tüm şehirlerimizin huzurlarını kaçırıyorsunuz. Buradan Ekrem Başkan'a, Zeydan Başkan'a, Muhittin Başkan'a selam olsun. Elbette onların makamı boş kalmayacak. Bir başlarına bırakmayacağız. TBB olarak destek olacağız."

NE OLMUŞTU?

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar TBB başkanvekili seçilmişti.

Karalar'ın da İBB operasyonu kapsamında tutuklanması sonrası yeni TBB başkanvekili bugün yapılan seçimle belli oldu.