Son Dakika: Başörtüsüne anayasal güvence getiren Anayasa değişikliği teklifi Meclis'ten geçti

Son dakika gelişmesi... Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 20:15
Son Dakika: Başörtüsüne anayasal güvence getiren Anayasa değişikliği teklifi Meclis'ten geçti
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Anayasa Komisyonu’nda bugün AKP, MHP, BBP ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un desteğiyle TBMM’ye sunulan ve Anayasa'da değişiklik öngören 3 maddelik teklifinin maddeleri görüşülmeye başlandı.

CHP ve İYİ Parti, TBMM Anayasa Komisyonu’nda görüşülen anayasa değişikliği teklifine ortak önerge verdi. Önerge AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edilmeyince CHP ve İYİ Parti vekilleri komisyonu terk etti.

BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ KOMİSYONDAN GEÇTİ

AKP ve MHP ile BBP ortak başörtüsü ile ilgili teklifi Anayasa Komisyonu’nda görüşmeleri devam ediyor. Teklifin başörtüsüne ilişkin birinci maddesi kabul edildi. 

 

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