Son Dakika: Başörtüsüne anayasal güvence getiren Anayasa değişikliği teklifi Meclis'ten geçti
Son dakika gelişmesi... Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.
Anayasa Komisyonu’nda bugün AKP, MHP, BBP ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un desteğiyle TBMM’ye sunulan ve Anayasa'da değişiklik öngören 3 maddelik teklifinin maddeleri görüşülmeye başlandı.
CHP ve İYİ Parti, TBMM Anayasa Komisyonu’nda görüşülen anayasa değişikliği teklifine ortak önerge verdi. Önerge AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edilmeyince CHP ve İYİ Parti vekilleri komisyonu terk etti.
BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ KOMİSYONDAN GEÇTİ
AKP ve MHP ile BBP ortak başörtüsü ile ilgili teklifi Anayasa Komisyonu’nda görüşmeleri devam ediyor. Teklifin başörtüsüne ilişkin birinci maddesi kabul edildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
-
- 13 yaşında öz babası tecavüz etti
- Süresiz şekilde iptal edildi
- Fatih Terim, Guardian'da jüri olan ilk Türk oldu
- Bahçeli'den gazeteciye Sinan Ateş azarı
- Bakan Nebati borç yapılandırmanın ayrıntılarını açıkladı
- Özlem Türeci ve Uğur Şahin ülkeyi terk ediyor
- Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi
- Seçim rüşvetleri sürüyor
- 'Güvenmiyoruz arkadaş bu kadar açık'
- Beyoğlu'nda kilisede yangın: Ölü sayısı arttı