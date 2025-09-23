CHP, kayyum Gürsel Tekin ile birlikte açıklama yapacak olan eski il başkanı Berhan Şimşek'i ihraç istemiyle disipline sevk etti.
Son Dakika... Berhan Şimşek ihraç istemiyle disipline sevk edildi!
23.09.2025 14:42:00
