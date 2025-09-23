Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Berhan Şimşek ihraç istemiyle disipline sevk edildi!

23.09.2025 14:42:00
Haber Merkezi
Son dakika gelişmesi... CHP, İstanbul il yönetimine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ile birlikte açıklama yapacak olan eski il başkanı Berhan Şimşek'i ihraç istemiyle disipline sevk etti.

AYRINTILAR GELİYOR...

