Son Dakika... Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı sonrası İmamoğlu'ndan açıklama: 'Saksılara suç bulmak değil de saksıları bir arada çalıştırmak lazım'

14 Kasım 2022 Pazartesi, 10:14

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün 16.20 sıralarında bombalı saldırı meydana geldi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından bazı yaralılar Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün saat 10.00 sıralarında hastaneye gelerek yaralıları ziyaret etti.

İmamoğlu, doktorlardan yaralılar hakkında bilgi aldıktan sonra durumu iyi olan hastalarla sohbet etti.

Yaralıları ziyaretinin ardından açıklama yapan İmamoğlu, "İstanbul'da teröre karşı ve bu tür terörist saldırılara karşı bu şehrin ve ülkemizin barışı ve huzuru için kol kola olacak 16 milyon insanımız var" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Yararlılara acil şifalar diliyorum. Taksim, burada hastanede ziyarette bulundum. Durumları oldukça iyi yararlılarımızın. Diğer hastanelerdeki süreç de gayet iyi işliyor.





Ancak İstanbul'da teröre karşı ve bu tür terörist saldırılara karşı bu şehrin ve ülkemizin barışı ve huzuru için kol kola olacak 16 milyon insanımız var.





Bugün birazdan İstiklal Caddesi'ne gideceğim ve orada esnafımıza hayırlı işler diyeceğim.





Bu acıları, bu yasları yaşarken hayatın devam ettiğini, terörizme karşı dimdik ayakta olduğumuzu esnafımızı ziyaret edip göstereceğim.





Esnafımızla buluşmayı da her sabah devam ettireceğim. Sabah. 1-1.5 saat esnafımızla bir araya geleceğim.





Yaraları hızla saracağız. Allah'ın izniyle şehrimizin huzur içinde önümüzdeki günlere devam etmesi için kol kola mücadeleye devam edeceğiz.





Tamamen Emniyet birimlerimizin takibinde. Biz de onlardan bilgi alıp vatandaşlarımız paylaşıyoruz. Zaman içinde gerekli bildirimleri yapacağız.

İMAMOĞLU İSTİKLAL CADDESİ'NDE...

İmamoğlu İstiklal Caddesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Burada yaptığı açıklamada İmamoğlu, beton saksıların bankların sökülmesiyle ilgili de konuştu.

İBB Başkanı, "Bir arada ortak bir tavırla saksılara göz koymak değil de saksılara suç bulmak değil de, saksıları bir arada çalıştırmak lazım" dedi. İmamoğlu açıklamasının devamında, "Açıkcası şu anda bu bir konu mudur? Konuşulmalı mıdır? Çok üzücü. Biz bu günlerde bir arada olmalıyız. Ama kalkıp da bir saksıya kusur bulma kafası, doğru bir kafa değil. Yani akşam buna müdahale etmek, ilk işmiş gibi buna bakmak doğru bir kafa değil. Bir arada, ortak bir tavırla saksılara göz koymak değil de saksılara suç bulmak değil de saksıları çalıştırmak lazım" ifadelerine yer verdi.