Son Dakika: Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi

14 Haziran 2022 Salı, 11:51

CHP, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleriyle bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmişti.

İçişleri Bakanlığı geçen şubat ayında Bilecik Belediyesi’ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Semih Şahin, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

RÜŞVET OPERASYONU

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk E.'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Suçüstü yakalanan Selçuk T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında mülkiye müfettişlerince elde edilen bulgularla hazırlanan rapor, Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma genişletilirken, Belediye Başkanı Semih Şahin de dahil edildi.

Mülkiye müfettişlerince Başkan Şahin hakkında ‘Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun' uyarınca ön inceleme, ‘Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu' kapsamında da mal varlığı soruşturması başlatıldı.