Son dakika... Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a tutuklama talebi

Buca Belediyesi ve iştiraklerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 51 kişi tutuklama talebiyle, 3 kişi ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Haziran’da İzmir merkezli olarak dört ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Hakkında gözaltı kararı verilen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti yöneticilerinin de bulunduğu 62 kişiden 54'ü gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 54 şüpheli 4 gün sonra adliyeye sevk edilirken soruşturma kapsamında üç kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Böylece soruşturmadaki şüpheli sayısı 65’e yükseldi.

Savcılık, aralarında Belediye Başkanı Görkem Duman’ın da bulunduğu 51 şüpheliyi tutuklama, 3 şüpheliyi ise adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk etti.

Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin de yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.