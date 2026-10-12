Son dakika... Butlan CHP'sinin Mezitli ve Yenişehir Belediye Başkanvekili adayları belli oldu

Mersin’de 3 belediye başkanının tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yerel siyasetin gözü, yeniden belediye meclislerinde yapılacak başkanvekilliği seçimlerine çevrildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in görevden uzaklaştırılmasının ardından, belediyeleri vekaleten yönetecek isimlerin meclis üyelerinin oylarıyla belirlenmesi için seçim takvimi oluşturuldu.

İlk sandıklar 12 Ekim’de Yenişehir ve Mezitli belediye meclislerinde kurulacak. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi ise 13 Ekim’de Vahap Seçer’in yerine görev yapacak başkanvekilini seçecek.

MEZİTLİ’DE 31 ÜYELİ MECLİS SANDIK BAŞINA GİDECEK

Mezitli Belediye Meclisi’nde mevcut dağılıma göre CHP’nin 25, AKP’nin 5, MHP’nin ise 1 üyesi bulunuyor. Toplam 31 üyeli mecliste sayısal üstünlük CHP’de.

Ahmet Serkan Tuncer’in yerine seçilecek başkanvekili, hukuki süreç devam ettiği müddetçe belediye başkanlığı görevini vekaleten yürütecek.

ADAYLAR BELLİ OLDU

Son olarak CHP, Mezitli ve Yenişehir belediyeleri için başkanvekili adaylarını belirledi.

Butlan CHP'si Sözcüsü Müslim Sarı, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"3 gündür yaptığımız değerlendirmeler sonucunda partimizin Mersin Mezitli Belediye Başkan Vekili adayını Turgut Selağzı, Yenişehir Belediye Başkan Vekili olarak ise Hülya Günel olarak belirledik.Partimize, Mezitli ve Yenişehir halkına hayırlı uğurlu olsun."