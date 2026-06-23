Son Dakika... Butlan yönetiminin sözcüsü Sarı'dan 'olağan kurultay' açıklaması: Tarih verdi!

Mahkemeden 'mutlak butlan' kararının ardından CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen MYK ve PM toplantıları sona erdi.

Butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, toplantı gündemine dair açıklamalarda bulundu.

'OLAĞAN KONGRE SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ"

“Geçtiğimiz hafta arkadaşlarımız demokratik haklarını kullanarak imzalarını bize teslim etmişti. Kurultay yapılmasına ilişkin bu imzaların şekil şartları ve içeriğine dair değerlendirme yapacağımızı ifade etmiştik. Elimizdeki 820 imzaya ilişkin inceleme devam ediyor. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama yapılacak.

Buna ek olarak olağan kurultay takvimini başlatmayı politik öncelik olarak belirlemiştik. Tabanımızdan gelen talepleri de göz önünde bulundurarak kongre sürecini başlatmayı düşünüyoruz. Bu konuda hem MYK’mızda hem de Parti Meclisimizde karar almıştık. Olağan kongre takviminin açıklanmasına ilişkin bir komisyon kurulmuştu.

Sayın Orhan Sarıbal, Sayın Yıldırım Kaya, Sayın Adnan Demirci, Sayın Nevaf Bilek, Sayın Hasan Efe Uyar ve Sayın Deniz Demir’den oluşan altı kişilik komisyon, olağan kurultay hazırlık komisyonu olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bugün aldığımız kararlarla eylül ayının ilk haftasından itibaren olağan kongre sürecini başlatıyoruz. İlçe ve il kongrelerine ilişkin takvimin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız.”

İKİ İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Sarı, toplantıda iki il örgütüne ilişkin değerlendirme yapıldığını da belirterek, şöyle devam etti:

“Yurt dışı örgütlerimizin içinde bulunduğu durum, genel yeniden yapılanma süreci ve bu çerçevede alınacak kararlara ilişkin bir görüşme yapıldı.

Türkiye’deki iki ilimizle ilgili de karar alındı. Bunlardan biri Kayseri’ye ilişkin. Kayseri İl Örgütü’nün disiplin kuruluyla birlikte feshedilmesine ve mevcut il başkanının görevden alınmasına karar verdik. Yerine önceki dönem ilçe başkanlarımızdan Okan Marzıoğlu il başkanı olarak görevlendirildi. Kayseri İl Örgütü ve disiplin kurulunun feshiyle birlikte disipline sevk kararı da alındı.

Antalya il örgütümüz ise yönetimiyle birlikte görevden alındı. Burada disiplin uygulaması yok. Antalya İl Başkanlığı’na, önceki dönem ilçe başkanlarımızdan Hasan Şahin atandı. Önümüzdeki günlerde bu arkadaşlarımız kendi il yönetimlerine ilişkin çalışmalarını yaparak bize sunacaklar.”