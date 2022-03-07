Son Dakika: Çavuşoğlu açıkladı: Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarıyla Türkiye'de üçlü zirve yapılacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 10 Mart'ta Antalya 'da Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanları ile birlikte 3’lü görüşme yapılacağını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da 10 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın katılacağı bir üçlü zirvenin yapılacağını açıkladı.
"Öncelikli amacımız çatışmaların durması.12 bin vatandaşımızı Ukrayna'dan tahliye ettik" diyen Çavuşoğlu, Antalya'daki kritik görüşmeye ilişkin "10 Mart Perşembe günü üçlü zirve yapacağız. İki tarafı da buluşturmak için yoğun açaba gösterdik. Bilahare Lavrov, Antalya'daki görüşmeye katılmaya hazır olduğunu söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da katılacağını bildirdi" açıklamasını yaptı.
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